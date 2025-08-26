Salieron los precios de las entradas para ¡el último partido oficial de Messi en suelo argentino?

La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial, se enfrentará a Venezuela en el que podría ser el último partido oficial del Diez en la Argentina con la casaca albiceleste.

26 de Agosto de 2025 15:33hs

La AFA publicó el precio de las entradas para el último partido de Eliminatorias como local, que podría ser el último partido oficial de Messi en la Argentina.

Será el jueves 4 de septiembre a las 20,30 en cancha de River y saldrán a la venta el 27 de agosto a las 17.

La popular costará 90 mil pesos (29 mil para los menores), cabecera alta 158 mil, cabecera media 320 mil, laterales altas 260 mil, laterales bajas 450 mil y laterales medias, 480 mil pesos.