Pedofilia: cinco detenidos en un megaoperativo internacional

Incluyó múltiples allanamientos en 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte de la operación Aliados por la Infancia V, una iniciativa de alcance global.

26 de Agosto de 2025 16:33hs

Cinco personas fueron arrestadas este martes durante un operativo internacional contra el tráfico de material de abuso sexual infantil (Masi), que incluyó múltiples allanamientos en 13 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. Esta acción forma parte de la operación Aliados por la Infancia V, una iniciativa de alcance global que tuvo sus inicios en España y se amplió a otros países de Hispanoamérica como continuación de un procedimiento similar realizado en noviembre de 2024.

En Buenos Aires, donde se llevó a cabo el mayor número de intervenciones, el operativo estuvo liderado por el Ministerio Público Fiscal. También se efectuaron allanamientos en diversas localidades de provincias como Córdoba, Santa Fe, Formosa, Tucumán, Misiones, Santa Cruz y Salta, entre otras. En Río Gallegos, Santa Cruz, la policía realizó 11 registros domiciliarios en los que se encontraron menores implicados, junto a la incautación de dispositivos electrónicos y material ilícito. El comisario mayor Luis Poblete indicó que el procedimiento se basó en alertas originadas en España, las cuales permitieron rastrear los lugares donde se producían y distribuían estos contenidos.

Por otro lado, el jefe provincial de Seguridad, Daniel Barrientos, señaló que la prioridad de este trabajo radica en rescatar menores que están siendo vulnerados en situaciones extremadamente sensibles para la sociedad. En Posadas, Misiones, un hombre de 55 años fue detenido tras ser investigado por la Procuración General junto con la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. Durante los allanamientos realizados por orden judicial, se incautaron servidores, computadoras y teléfonos móviles.

Las investigaciones buscan identificar las residencias donde se origina y distribuye el material ilegal, así como verificar si menores están presentes en dichos lugares. El comisario Poblete destacó la labor de inteligencia tecnológica llevada a cabo por las fuerzas policiales, subrayando la precisión de las operaciones para evitar errores en las detenciones. Los procedimientos reflejan un esfuerzo colaborativo entre las fuerzas locales e internacionales para combatir este delito.