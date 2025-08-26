Nuevo paro de controladores aéreos: 15 mil viajeros afectados

Aerolíneas Argentinas ha modificado su programación debido a la serie de paros que comenzó el viernes y se prolongará en distintas franjas horarias hasta el sábado 30 de agosto. Hoy toca de 7 a 10 y de 14 a 17.

26 de Agosto de 2025 14:45hs

Paran desde las 14 horas los controladores aéreos. La medida generará cancelaciones y demoras en los vuelos, afectando a más de 15.000 pasajeros. La protesta, que se extenderá hasta las 17, es la segunda del día, ya que previamente hubo otra entre las 7 y las 10. Aerolíneas Argentinas ha modificado su programación debido a la serie de paros que comenzó el viernes y se prolongará en distintas franjas horarias hasta el sábado 30 de agosto.

La empresa informó que hoy se cancelaron 82 vuelos de cabotaje y se reprogramaron otros 96. En un comunicado publicado por el sitio Aviación en Argentina, lamentó los inconvenientes y detalló los ajustes en su operación. De los 295 vuelos previstos para la jornada, 178 se vieron afectados: 82 cancelaciones y 96 modificaciones horarias. Además, advirtió que la acción gremial impactará en los horarios de arribos y partidas durante todo el día.

Los pasajeros también expresaron su malestar por las interrupciones. En Aeroparque, una viajera mencionó la incertidumbre sobre el horario de su vuelo a San Pablo programado para las 13, mientras que en el Aeropuerto de Ezeiza, una joven procedente de Bogotá relató cómo le cancelaron el vuelo de conexión y después de reclamar consiguió ser reubicada en otro vuelo para las 17.

Para lo que resta de la semana, el sindicato de controladores aéreos ATEPSA ya anticipó nuevas protestas. El jueves 28 se realizará un paro entre las 13 y las 16, mientras que el sábado terminarán sus acciones con dos tandas adicionales: una entre las 13 y 16 y otra entre las 19 y 22 horas. Las medidas prometen seguir afectando el sistema aeronáutico del país.