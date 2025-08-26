Las exportaciones de yerba mate batieron su record de volumen en julio

Por otro lado, aunque el consumo interno de yerba mate mostró en julio una caída al marcar el menor nivel de los últimos cinco años, el acumulado anual en los primeros siete meses reflejó un incremento del 13%.

26 de Agosto de 2025 16:07hs

La producción de yerba mate registró en julio un fuerte incremento y alcanzó un récord histórico, totalizando 190.032.380 kilos ingresados a las industrias para su procesamiento. Este volumen representa un aumento del 42% respecto a junio y un 8% en comparación con julio del año pasado, que ostentaba el mayor registro hasta ese momento. En paralelo, las exportaciones también mostraron un crecimiento significativo, con 6,5 millones de kilos enviados al exterior en ese mes, el mayor volumen exportado en la historia, con proyecciones que apuntan a superar los 50 millones de kilos al cierre de 2024.

Por otro lado, aunque el consumo interno de yerba mate mostró en julio una caída al marcar el menor nivel de los últimos cinco años, el acumulado anual en los primeros siete meses reflejó un incremento del 13%. En este período, el consumo interno ascendió a 161.873.471 kilos, recuperando lo perdido durante 2022. Sin embargo, los productores continúan enfrentando dificultades económicas derivadas de precios bajos que no cubren los costos de producción.

El mercado de exportación está concentrado en pocas empresas, lideradas por el grupo Kabour con el 30% del volumen exportado, seguido de La Cachuera (Amanda) y Piporé. Estas empresas radicadas en Misiones y Corrientes son las principales responsables del crecimiento en la demanda internacional. A pesar del dinamismo en las exportaciones, los pequeños y medianos productores señalan la insuficiencia de los precios que reciben por la materia prima, lo que afecta gravemente su sustentabilidad económica.

Ante esta situación crítica, las organizaciones del sector solicitaron al gobierno provincial la declaración de "emergencia yerbatera". Argumentaron que la desregulación implementada en diciembre de 2023 y la cosecha récord de años previos impactaron negativamente sobre los precios, generando pérdidas consecutivas para los productores. Además, denunciaron que esta situación amenaza la continuidad económica de más de 35.000 familias relacionadas con la actividad yerbatera en todo el país.