Gualeguaychú inauguró el 1° Foro Provincial de Turismo

Con la presencia de funcionarios municipales, provinciales y referentes del sector privado, se inauguró esta mañana en el Centro de Convenciones el 1° Foro Provincial de Turismo, que se desarrolla durante toda la jornada en nuestra ciudad. El subsecretario Zubillaga señaló que “el turismo se construye colectivamente, sin distinciones y sin grietas, mediante el diálogo y la reflexión”.

26 de Agosto de 2025 16:52hs

Por Ricardo Seronero

La apertura estuvo a cargo del intendente Mauricio Davico, junto al subsecretario de Turismo de Gualeguaychú, Fernando Zubillaga, y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto.

El intendente Davico agradeció el compromiso de las instituciones, disertantes y representantes de distintos municipios presentes, y subrayó: “El trabajo articulado entre la provincia, los municipios, el sector privado y los profesionales es la ecuación que nos permitirá crecer en materia de turismo”. El intendente recordó la evolución del Carnaval de Gualeguaychú como ejemplo de transformación del sector y sostuvo que “el turismo es un recurso genuino, que genera empleo y oportunidades, y por eso debemos perfeccionarnos, aprender unos de otros y aprovechar las nuevas tecnologías para potenciar nuestros destinos”.

El subsecretario Zubillaga expresó la alegría de concretar este primer encuentro provincial y agradeció especialmente a los estudiantes y docentes del Colegio Pablo Haedo, quienes participaron como voluntarios. Señaló que “el turismo se construye colectivamente, sin distinciones y sin grietas, mediante el diálogo y la reflexión”, y destacó la importancia de trabajar junto a emprendedores, comerciantes y empresas para generar fuentes de trabajo calificadas en la ciudad y la región.

Además el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, remarcó que cuando los intendentes asumen el turismo como política de Estado, los resultados se multiplican. “No existen respuestas viejas para problemas nuevos. El turismo necesita adaptarse a los nuevos paradigmas, a los requerimientos y demandas del turista actual, y para eso es clave la articulación público-privada y también la articulación entre distintas áreas del Estado”, afirmó. Asimismo, destacó la decisión de Gualeguaychú de impulsar un turismo durante todo el año, con productos diversos que acompañen al Carnaval como emblema central.

El Foro, que lleva como lema “La tecnología evoluciona, el turismo y vos también”, reúne a especialistas de trayectoria nacional que abordan temas clave como los nuevos paradigmas de consumo turístico, el rol de las agencias de viaje, la identidad gastronómica, el turismo de naturaleza, el marketing digital y el enoturismo.

La jornada se extenderá durante la tarde con exposiciones, informes turísticos, feria de emprendedores y ofrecerá un gran cierre a las 19 horas con degustaciones y show del Carnaval del País.



