Fentanilo contaminado: García Furfaro apeló a la hipótesis de sabotaje para explicar los cargamentos en mal estado

El empresario de HLB Pharma y Ramallo S. A., los laboratorios implicados, acusó a su exsocio Andrés Quinteros. García Furfaro declaró ante el juez Kreplak: "El tipo me quiere hacer quedar como narco".

26 de Agosto de 2025 16:47hs

Ariel García Furfaro, uno de los principales implicados en la investigación por la muerte de 96 personas debido al consumo de fentanilo adulterado, declaró ante la Justicia que es imposible que la contaminación se haya originado en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y responsabilizó directamente a su exsocio Andrés Quinteros. Su testimonio, ofrecido ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, el pasado viernes, se conoció recién este martes. Furfaro, quien lideraba ambos laboratorios involucrados en la producción del medicamento contaminado, también aseguró que las instalaciones cumplían con todas las medidas de higiene y funcionaban con equipos en óptimas condiciones.

En su declaración, el empresario afirmó que Quinteros, quien figura en el expediente como jefe de Productos Regulados de HLB Pharma y apoderado de Laboratorios Ramallo, habría intentado extraer de manera irregular 30 ampollas de morfina utilizando a una tercera persona. Según Furfaro, tras descubrir esa acción, confrontó a su exsocio sin obtener respuestas claras. Además, mencionó episodios posteriores en los que exempleados le advirtieron sobre posibles actos delictivos por parte de Quinteros, vinculado directamente al caso del medicamento contaminado.

"La bacteria, si está, alguien la puso. Es imposible que esté adentro del laboratorio. Alguien la puso", sostuvo García Furfaro en diálogo con el juez, reafirmando que confía plenamente en sus empleados y los procedimientos de limpieza realizados anualmente: "La gente que tengo en Ramallo es impecable. Si algún empleado mío hizo una maldad, me hago responsable, pero son gente de trabajo". También destacó que las máquinas utilizadas eran prácticamente nuevas y se mantenían en un estado impecable.

En cuanto a Quinteros, Furfaro lo calificó como obsesionado y presunto autor de una operación mediática destinada a desprestigiarlo. "Lo tienen grabado hablando de medicamento contaminado. El tipo me quiere hacer quedar como narco", expresó el empresario y añadió: "El tipo te quiere ver preso, me dicen".