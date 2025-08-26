F1: Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para 2026

La escudería estadounidense, alianza de Andretti y General Motors, usará motores Ferrari las primeras dos temporadas. El mexicano y el finlandés sonaban para ir a Alpine el año próximo.

26 de Agosto de 2025 14:34hs

El equipo que ingresará en 2026 a la F1, Cadillac, anunció a sus dos pilotos titulares para el debut. Son el mexicano Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, dos de los más experimentados pilotos en el mercado, apropiadísimos para un equipo debutante pero con grandes ambiciones y necesidad de cortar camino en el desarrollo.

El nuevo equipo estadounidense operará con sede en Silverstone, Reino Unido. Inicialmente, competirán como clientes de Ferrari, pero proyectan fabricar sus motores a partir de 2028, mostrando claras ambiciones a futuro.

Mientras tanto, Alpine enfrenta serios desafíos internos. La escudería francesa sufrió la renuncia de David Wheater, su director de aerodinámica, justo antes del Gran Premio de Países Bajos. Esta salida se suma a otras dos bajas significativas en la temporada, lo que consolida un clima de crisis dentro de la compañía.

Wheater había llegado a Alpine a finales de 2023 tras una destacada trayectoria en Williams y ahora deja un vacío que eleva las preocupaciones por el rumbo del equipo. Además, los recientes cambios en la estructura organizativa buscan una recuperación hacia 2026, con Steve Nielsen asumiendo como nuevo director general el 1 de septiembre.

Mientras tanto, se vie el Gran Premio de los Países Bajos: En esta carrera, la FIA elevará el límite de velocidad en el pit lane de 60 a 80 km/h. Es para fomentar estrategias más paradas en boxes, una modalidad que ha sido punto débil para la escudería francesa en las últimas competencias y que preocupa especialmente al argentino Franco Colapinto.