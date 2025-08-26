El Gobierno argentino incluyó al 'Cartel de los Soles' en su lista de organizaciones terroristas

Esta entidad ha sido vinculada por las autoridades estadounidenses al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se le atribuyen actividades ilícitas transnacionales.

26 de Agosto de 2025 16:21hs

El Gobierno argentino incluyó al denominado "Cartel de los Soles" en su lista de organizaciones terroristas, siguiendo la línea de decisiones adoptadas previamente por Estados Unidos, Ecuador y Paraguay. Esta entidad ha sido vinculada por las autoridades estadounidenses al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se le atribuyen actividades ilícitas transnacionales.

Según información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la decisión se fundamenta en informes oficiales que detallan actividades como el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales. Asimismo, se apuntó que dicha organización mantiene vínculos con otras estructuras delictivas presentes en la región.

La Cancillería destacó que esta medida tiene el propósito de optimizar los mecanismos nacionales de prevención y sanción contra el financiamiento de actividades terroristas. Además, se subrayó que esta acción promueve la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y reafirma el compromiso del país con la estabilidad global.

En respuesta a la decisión adoptada por Argentina, representantes del Gobierno venezolano desestimaron las acusaciones relacionadas con el "Cartel de los Soles". En declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se afirmó que esta organización es una invención promovida por Estados Unidos. Por su parte, las autoridades argentinas indicaron que la decisión fortalecerá los sistemas financieros nacionales frente a posibles usos ilícitos.