Causa Cupón PBI: la Justicia estadounidense rechazó un pedido de revisión de los demandantes

Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, los demandantes quedan sin posibilidad de apelación dentro de la justicia ordinaria, aunque pueden apelar ante la Corte Suprema.

26 de Agosto de 2025 18:50hs

Argentina logró un nuevo fallo favorable en tribunales internacionales, sumando otro éxito a la reciente derrota judicial de los principales fondos de inversión demandantes por la expropiación irregular de YPF. En este caso, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, rechazó el pedido de revisión solicitado por los demandantes en el litigio conocido como “Cupón PBI”.

El caso tiene su origen en la manipulación de datos del Indec tras el cambio de metodología en 2013 para calcular el crecimiento económico. Los bonos vinculados al PBI debían otorgar pagos cuando el crecimiento superara un umbral del 3,3%, pero la publicación de un 3,2% anual generó reclamos por una supuesta alteración del cálculo. Estos litigios llevaron a juicios en Londres por los bonos en euros y en Nueva York por los emitidos en dólares, pero solo en Europa se condenó a Argentina.

En el ámbito neoyorquino, el tribunal reafirmó su sentencia previa del 16 de julio, que rechazaba la apelación presentada por los fondos acreedores y confirmaba el fallo emitido en julio de 2024. La jueza Loretta Preska, quien también lleva el caso de YPF, determinó que los demandantes no habían cumplido con la cláusula de “no acción” prevista en los contratos, evitando así una potencial obligación para el país estimada en US$ 500 millones.

Con esta resolución, Argentina consolida su reciente victoria legal y deja sin posibilidad de apelación dentro de la justicia ordinaria estadounidense, aunque aún permanece abierta la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.