Presuntas coimas en ANDIS: Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia y entregó su celular

La investigación se originó a partir de una serie de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se implicaba a la droguería en el pago de sobreprecios a dirigentes del Gobierno.

25 de Agosto de 2025 17:55hs

Este lunes, Jonathan Simón Kovalivker, empresario y uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante la Justicia en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación se originó a partir de una serie de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se implicaba a la droguería en el pago de sobreprecios a dirigentes del Gobierno, como Martín y Lule Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El empresario había sido citado a indagatoria el pasado jueves por el fiscal Franco Picardi, quien lidera la acusación dentro del expediente que instruye el juez Sebastián Casanello. Luego de varios días buscándolo, Kovalivker acudió a los tribunales acompañado por su abogado Martín Magram y presentó su teléfono celular para someterlo a un análisis pericial como parte de las pesquisas.

La trama también involucra a Emmanuel Kovalivker, hermano del empresario y copropietario de Suizo Argentina. Emmanuel fue interceptado durante uno de los allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad en el marco de la causa. Según se informó, intentaba abandonar el lugar en su automóvil, donde se encontraron varios sobres que contenían un total de 266 mil dólares y siete millones de pesos en efectivo.

Con estas presentaciones y pruebas recolectadas por la Justicia, la investigación avanza para esclarecer las irregularidades denunciadas respecto a posibles actos de corrupción en el manejo de fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad. Los hermanos Kovalivker y otros involucrados se encuentran en el centro del caso, que está tomando relevancia dentro del ámbito judicial y mediático.