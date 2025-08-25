Presuntas coimas en Andis: Casanello ordenó el bloqueo de acceso a las cajas de seguridad de los principales implicados

Además, el juez federal tomaba declaración hoy a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad en Nordelta; se sospecha que encubrió la fuga de Jonathan Kovalivker, propietario de la Droguería Suizo Argentina.

25 de Agosto de 2025 14:16hs

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el bloqueo de acceso a las cajas de seguridad de los principales implicados en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según declaraciones del extitular Diego Spagnuolo que involucraron a Martín y Lule Menem, así como a Karina MileiK. La medida afecta a exfuncionarios como Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y a la familia Kovalivker. A través de un oficio enviado al Banco Central, el magistrado justificó la necesidad de resguardar posibles pruebas, argumentando que las cajas pueden contener no solo dinero, sino también documentación relevante.

En simultáneo, el viernes por la noche, se llevó a cabo un allanamiento en la sede de ANDIS, específicamente en el programa Incluir Salud, ubicado en Buenos Aires. Durante el operativo, las autoridades incautaron cinco computadoras: una perteneciente a Garbellini, dos utilizadas por secretarias y otra destinada a contrataciones. Este procedimiento forma parte del esfuerzo por reunir evidencia dentro de la investigación que ya ha involucrado múltiples acusados.

Por otro lado, el juez Casanello tomaba declaración este lunes a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad en el barrio cerrado Nordelta, quien está acusado de encubrir la fuga de Jonathan Kovalivker, propietario de la Droguería Suizo Argentina y uno de los principales sospechosos del caso. Según la fiscalía, De Vicentis habría ayudado al empresario a evadir a las autoridades policiales.

La Justicia sostiene que Kovalivker huyó con dinero en efectivo tras la incautación de tres cajas de seguridad en su domicilio, una de ellas encontrada abierta. Además, las autoridades continúan buscando su localización exacta y rastrean su teléfono celular para obtener más pistas. El empresario permanece prófugo mientras avanza la investigación sobre posibles actos de corrupción vinculados a las compras estatales de medicamentos.