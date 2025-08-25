Las exportaciones con el Sello Alimentos Argentinos crecieron 52,63% en valor y 36,82% en volumen en el primer semestre

Es en la comparación de enero-junio de 2025 con igual período de 2024. Más de 4500 productos cumplen con los estrictos estándares definidos en los 54 protocolos de calidad oficializados para recibir el sello AA.

25 de Agosto de 2025 14:31hs

Entre enero y junio de 2025, las exportaciones argentinas que cuentan con el “Sello Alimentos Argentinos (AA), una elección natural” mostraron un notable crecimiento interanual del 52,63% en valor y del 36,82% en volumen. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) del Ministerio de Economía, estas exportaciones totalizaron US$573,25 millones y 301,76 mil toneladas. Este avance refuerza el posicionamiento internacional de los alimentos argentinos certificados por su calidad y origen.

El informe de la Dirección Nacional de Alimentos de la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores destacó que, en comparación con 2023, el desempeño del primer semestre del año registró un aumento del 19,24% en el valor FOB y del 17,46% en volumen exportado. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la incorporación de nuevas empresas y productos que adoptaron la certificación oficial. Actualmente, más de 4500 productos cumplen con los estrictos estándares definidos en los 54 Protocolos de calidad oficializados, cuyo cumplimiento es auditado periódicamente por certificadoras privadas.

Entre los principales productos que obtuvieron el Sello AA, sobresalen el maní y la pasta de maní, con exportaciones que alcanzaron US$161,12 millones, representando el 28,11% del total; la carne bovina enfriada y envasada al vacío, con US$140,79 millones (24,56%); y los productos de papa prefritos y congelados, con US$131,71 millones (22,98%). Estas categorías lideraron el crecimiento en términos de valor durante los primeros seis meses del año.

La diversificación de mercados fue otro aspecto clave en el impulso exportador. Los seis principales destinos concentraron casi el 59% del valor exportado: Brasil lideró con el 20,37%, seguido por Países Bajos (11,49%), Alemania (8,47%), Chile (7,46%), Estados Unidos (6,76%) y Reino Unido (4,41%). Este desempeño internacional refleja una creciente preferencia por los alimentos argentinos certificados debido a su alta calidad y trazabilidad.