Jujuy presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible Jujuy 2035

25 de Agosto de 2025 16:13hs

Por Ricardo Seronero

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, junto al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, encabezaron hoy en el Teatro Mitre-Sala Galán la presentación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible Jujuy 2035, una hoja de ruta innovadora que proyecta a la provincia como un Destino Turístico Inteligente (DTI), basado en la sostenibilidad, la innovación, la inclusión y la participación comunitaria.

El nuevo plan busca ordenar, diversificar y potenciar el turismo jujeño hacia 2035, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, gestión inteligente, accesibilidad universal y fortalecimiento de capacidades locales. El documento se estructura en 21 programas y 71 proyectos concretos, con el objetivo de equilibrar el desarrollo entre las cuatro regiones turísticas (Puna, Quebrada, Valles y Yungas), promover la equidad territorial y fomentar la participación activa de las comunidades.

La formulación del documento fue el resultado de un amplio proceso participativo, que incluyó talleres, consultas y mesas de trabajo con referentes del sector público, privado, académico y comunitario. Este enfoque colaborativo permitió recoger múltiples miradas y construir una visión compartida para el turismo del futuro en Jujuy.

Durante el acto, el gobernador Carlos Sadir destacó la importancia de planificar el futuro del turismo en la provincia y expresó: “Este plan es motivo de orgullo para todos los jujeños, para quienes trabajan en la cultura, la gastronomía, la hotelería y el turismo. Es fundamental pensar en el futuro, articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado, y poner en valor nuestra mayor fortaleza: nuestra tierra, nuestra gente y nuestra identidad”.

Asimismo, subrayó el compromiso de su gestión:

“Nuestro desafío es incrementar la cantidad de visitantes, mejorar la estadía promedio y ampliar la oferta turística y cultural. Tenemos un capital enorme en nuestra gente y nuestra cultura, y debemos transformarlo en propuestas turísticas concretas para seguir siendo elegidos en el país y en el mundo”.

Por su parte, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, valoró la mirada de largo plazo del nuevo plan y afirmó:

“Este trabajo es un logro colectivo de toda la provincia. Jujuy es una de las provincias que más creció en materia turística en los últimos diez años gracias a la articulación público-privada, y hoy damos un paso más con una planificación hacia 2035. Es un ejercicio fascinante proyectar cómo será nuestro destino en diez años, con objetivos claros y una visión compartida que trascienda coyunturas políticas”.

Un plan con visión de futuro

El Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2035 plantea ejes clave:

Institucionalización y visión compartida: consolidar la actividad turística con reglas claras y sostenibles.

Desarrollo territorial equilibrado: diversificar la oferta y potenciar los diferenciales de cada región.

Turismo seguro y resiliente: garantizar estándares de calidad y protección de la actividad.

Protagonismo de actores locales: fortalecer la conciencia turística y la participación de las comunidades.

Proyección de Jujuy al mundo: posicionar a la provincia como referente turístico nacional e internacional.



El plan incorpora el modelo de Destino Turístico Inteligente, alineado con los estándares internacionales de ONU Turismo, que combina tecnología, innovación, accesibilidad, digitalización y gobernanza participativa. Además, contempla un sistema de indicadores estratégicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para evaluar el impacto económico, social y ambiental de las acciones.

Las metas previstas al 2035 incluyen superar los 2,1 millones de visitantes anuales, incrementar la estadía promedio y el gasto turístico, ampliar la oferta de productos sostenibles, digitalizar al menos el 80% de los servicios turísticos formales y garantizar planes de manejo ambiental y cultural en los principales recursos.

Acompañamiento institucional

El acto contó con la presencia de la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; los ministros Juan Carlos Abud Robles (Desarrollo Económico y Producción), Carlos Stanic (Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda), y Normando Álvarez García (Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo); el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el secretario de Planificación e Infraestructura, Ramiro Tejeda; Mariela Ortiz; presidenta de la comisión de cultura y turismo de la Legislatura, el diputado provincial Omar Gutiérrez, entre otras autoridades provinciales, referentes del sector turístico y miembros de la comunidad.

Con este lanzamiento, Jujuy reafirma su liderazgo en turismo sostenible en el Norte Argentino y se proyecta al 2035 como un destino de referencia nacional e internacional, que pone en valor su diversidad cultural y natural, y que promueve un turismo respetuoso del entorno y transformador para sus comunidades.



