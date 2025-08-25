Turismo

Jujuy presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible Jujuy 2035

“Este plan es motivo de orgullo para todos los jujeños, para quienes trabajan en la cultura, la gastronomía, la hotelería y el turismo. Es fundamental pensar en el futuro, articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado, y poner en valor nuestra mayor fortaleza: nuestra tierra, nuestra gente y nuestra identidad” sostuvo el gobernador Carlos Sadir.
25 de Agosto de 2025 16:13hs
Jujuy presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible Jujuy 2035
Escuchar

Por Ricardo Seronero

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, junto al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, encabezaron hoy en el Teatro Mitre-Sala Galán la presentación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible Jujuy 2035, una hoja de ruta innovadora que proyecta a la provincia como un Destino Turístico Inteligente (DTI), basado en la sostenibilidad, la innovación, la inclusión y la participación comunitaria.
El nuevo plan busca ordenar, diversificar y potenciar el turismo jujeño hacia 2035, incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, gestión inteligente, accesibilidad universal y fortalecimiento de capacidades locales. El documento se estructura en 21 programas y 71 proyectos concretos, con el objetivo de equilibrar el desarrollo entre las cuatro regiones turísticas (Puna, Quebrada, Valles y Yungas), promover la equidad territorial y fomentar la participación activa de las comunidades.

La formulación del documento fue el resultado de un amplio proceso participativo, que incluyó talleres, consultas y mesas de trabajo con referentes del sector público, privado, académico y comunitario. Este enfoque colaborativo permitió recoger múltiples miradas y construir una visión compartida para el turismo del futuro en Jujuy.

Durante el acto, el gobernador Carlos Sadir destacó la importancia de planificar el futuro del turismo en la provincia y expresó: “Este plan es motivo de orgullo para todos los jujeños, para quienes trabajan en la cultura, la gastronomía, la hotelería y el turismo. Es fundamental pensar en el futuro, articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado, y poner en valor nuestra mayor fortaleza: nuestra tierra, nuestra gente y nuestra identidad”.

Asimismo, subrayó el compromiso de su gestión:

“Nuestro desafío es incrementar la cantidad de visitantes, mejorar la estadía promedio y ampliar la oferta turística y cultural. Tenemos un capital enorme en nuestra gente y nuestra cultura, y debemos transformarlo en propuestas turísticas concretas para seguir siendo elegidos en el país y en el mundo”.

Por su parte, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, valoró la mirada de largo plazo del nuevo plan y afirmó:

“Este trabajo es un logro colectivo de toda la provincia. Jujuy es una de las provincias que más creció en materia turística en los últimos diez años gracias a la articulación público-privada, y hoy damos un paso más con una planificación hacia 2035. Es un ejercicio fascinante proyectar cómo será nuestro destino en diez años, con objetivos claros y una visión compartida que trascienda coyunturas políticas”.

Un plan con visión de futuro

El Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2035 plantea ejes clave:
Institucionalización y visión compartida: consolidar la actividad turística con reglas claras y sostenibles.
Desarrollo territorial equilibrado: diversificar la oferta y potenciar los diferenciales de cada región.
Turismo seguro y resiliente: garantizar estándares de calidad y protección de la actividad.
Protagonismo de actores locales: fortalecer la conciencia turística y la participación de las comunidades.
Proyección de Jujuy al mundo: posicionar a la provincia como referente turístico nacional e internacional.
 
El plan incorpora el modelo de Destino Turístico Inteligente, alineado con los estándares internacionales de ONU Turismo, que combina tecnología, innovación, accesibilidad, digitalización y gobernanza participativa. Además, contempla un sistema de indicadores estratégicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para evaluar el impacto económico, social y ambiental de las acciones.

Las metas previstas al 2035 incluyen superar los 2,1 millones de visitantes anuales, incrementar la estadía promedio y el gasto turístico, ampliar la oferta de productos sostenibles, digitalizar al menos el 80% de los servicios turísticos formales y garantizar planes de manejo ambiental y cultural en los principales recursos.

Acompañamiento institucional

El acto contó con la presencia de la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; los ministros Juan Carlos Abud Robles (Desarrollo Económico y Producción), Carlos Stanic (Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda), y Normando Álvarez García (Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo); el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el secretario de Planificación e Infraestructura, Ramiro Tejeda; Mariela Ortiz; presidenta de la comisión de cultura y turismo de la Legislatura, el diputado provincial Omar Gutiérrez, entre otras autoridades provinciales, referentes del sector turístico y miembros de la comunidad.

Con este lanzamiento, Jujuy reafirma su liderazgo en turismo sostenible en el Norte Argentino y se proyecta al 2035 como un destino de referencia nacional e internacional, que pone en valor su diversidad cultural y natural, y que promueve un turismo respetuoso del entorno y transformador para sus comunidades.


Escucha Sentí Argentina cada sábado de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.  Seguinos IG: @sentiargentina

 

TEMAS RELACIONADOS
TurismoPlan Estratégico de Turismo Sostenible Jujuy 2025Gobernador Carlos SadirSentí ArgentinaRicardo Seronero
Comentarios