Hallan a una pareja muerta en un auto al borde de la Ruta 8: estiman que fue un femicidio seguido de suicidio

25 de Agosto de 2025 14:36hs

Dos personas fueron halladas sin vida dentro de un vehículo estacionado a un costado de la Ruta Nacional 8, en San Antonio de Areco. Según las primeras investigaciones, se trata de Roberto Suárez, de 45 años, y Florencia Revah, de 31, quienes no residían en la localidad. Las autoridades locales trabajan bajo la hipótesis principal de un femicidio seguido de suicidio, aunque no se descartan otras posibles líneas de investigación.

El automóvil, un Chevrolet Onix blanco sin patente visible, estaba ubicado detrás del barrio privado "Haras Vacaciones" con la tapa del depósito de combustible parcialmente abierta y un trapo en su interior, lo cual podría sugerir un intento fallido de incendio. En el interior del vehículo, el hombre fue encontrado en el asiento del conductor con un disparo en la cabeza y un arma junto a él. La mujer, por su parte, se encontraba en el asiento trasero con un balazo en el cuello, mientras que un orificio en la ventanilla señala la posibilidad de que el atacante haya disparado desde afuera.

Durante el procedimiento, peritos forenses recolectaron evidencia clave, incluyendo siete cartuchos de 9 mm intactos en el capot y parabrisas. Además, se determinó que el estado del trapo hallado no muestra indicios de haber sido consumido por fuego. La Policía Científica y la DDI mantienen abierta la investigación, evaluando si el escenario del crimen fue premeditado pero sin llegar a concretar el presunto incendio.

El caso está bajo la supervisión del fiscal Darío Schapaunic, integrante de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Mercedes. Según informó Ramón Ojeda, secretario de Seguridad local, las autopsias serán realizadas en los próximos días para establecer con mayor precisión las circunstancias del hecho. Mientras tanto, los agentes confirmaron que el vehículo pertenece a una persona domiciliada en General Pacheco y que no registra ningún pedido activo de captura.