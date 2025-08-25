El Gobierno entregará $ 800.000 en subsidios a damnificados por inundaciones en el norte bonaerense

Es por los anegamientos que afectaron en mayo pasado a las localidades bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

25 de Agosto de 2025 15:03hs

El Gobierno nacional ha dispuesto una ayuda económica por $10.000 millones en subsidios para los damnificados por las inundaciones que afectaron en mayo pasado a las localidades bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco. La asistencia tiene como objetivo compensar los daños materiales sufridos por las viviendas afectadas durante el temporal. Según la Resolución 983/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Agencia Federal de Emergencias será responsable de supervisar y aprobar los desembolsos una vez que las solicitudes ingresen en estado aprobado.

En el documento se detalla que cada beneficiario recibirá un monto de $800.000 mediante el programa denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR). Este subsidio está destinado exclusivamente a aquellas personas que vivían en viviendas afectadas por las inundaciones ocurridas los días 16 y 17 de mayo de 2025. Solo se otorgará un subsidio por vivienda, independientemente del número de familias que residieran allí, y quedan excluidas aquellas propiedades situadas en pisos superiores a la planta baja. Además, los solicitantes deberán demostrar que vivían efectivamente en el domicilio afectado durante la fecha mencionada.

Entre los requisitos para acceder al beneficio figuran ser mayor de 18 años en la fecha de emisión del Decreto Nº 497/25 y ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país durante al menos dos años anteriores a la solicitud. El formulario digital necesario para solicitar esta asistencia estará disponible en http://sur.argentina.gob.ar, y el pago se realizará mediante una transferencia bancaria a una cuenta en titularidad o cotitularidad del beneficiario.

La iniciativa fue diseñada para atender emergencias causadas por desastres naturales y coordinar el uso de recursos en tareas de prevención, respuesta inmediata y recuperación. En este marco, el Ejecutivo creó un fondo especial de asistencia directa mediante el Decreto Nº 497/25, destinado específicamente a los perjudicados por el fenómeno climático, con el propósito de mitigar las pérdidas sufridas y facilitar la reconstrucción de las áreas afectadas.