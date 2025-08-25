El dólar oficial trepó a $ 1.370 este lunes

Sucede en un contexto de creciente tensión en el mercado, mientras la city financiera asimila el impacto del escándalo por presuntas coimas relacionadas con el Gobierno nacional. Fue una jornada negra para acciones y bonos argentinos en las bolsas porteña y neoyorquina.

25 de Agosto de 2025

El dólar oficial se vendió a $ 1.370 este lunes, en un súbito incremento que llevó a la divisa estadounidense cerca de su techo histórico. Por su parte, el dólar MEP se vendió a $ 1357,80. El Contado con Liqui, a $ 1.358. El Cripto, a $ 1366.69. Y el Dólar tarjeta se ofreció a $ 1.781. El Blue quedó en $ 1.365, por debajo de la cotización oficial.

El dólar oficial registró una significativa alza en el segmento mayorista, arrastrando consigo las cotizaciones paralelas y acercándose a su récord nominal histórico de $1.374. Este movimiento sucede en un contexto de creciente tensión en el mercado, mientras la city financiera asimila el impacto del escándalo por presuntas coimas relacionadas con el Gobierno nacional. En este panorama, el tipo de cambio minorista se disparó un 2,6% en el Banco Nación, reflejando la incertidumbre reinante.

Además, los contratos de dólar futuro cerraron con aumentos generalizados, reflejando expectativas de que el tipo de cambio mayorista alcance $1.360 para agosto y escale hasta los $1.553 en diciembre.

Por otro lado, los activos financieros argentinos enfrentan fuertes caídas en sus valuaciones tanto en la plaza local como en los mercados internacionales. Los bonos soberanos y las acciones sufrieron desplomes superiores al 8%, arrastrados por el escándalo de corrupción que involucra presuntas irregularidades vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En este contexto, el S&P Merval perdió un 3,5% en pesos y un 5,2% medido en dólares, con bajas destacadas en acciones como Sociedad Comercial del Plata (-7,8%), Metrogas (-6,9%) y Grupo Supervielle (-6,4%).