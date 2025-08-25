Bombardeo israelí a un hospital palestino causa 19 muertos, 4 de ellos, periodistas internacionales

El primer impacto se registró en el cuarto piso del complejo médico, seguido de un segundo ataque al momento de la llegada de las ambulancias para socorrer a los heridos y recoger los cadáveres.

Israel llevó a cabo este lunes dos ataques aéreos contra el Hospital Nasser de Khan Younis, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, que dejaron al menos 19 muertos, incluidos cuatro periodistas, según informó el Ministerio de Salud del territorio palestino. El primer impacto se registró en el cuarto piso del complejo médico, seguido de un segundo ataque al momento de la llegada de las ambulancias para socorrer a los heridos y recoger los cadáveres.

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, confirmó la ofensiva a través de la red social X y anunció la apertura de una investigación preliminar, ordenada por el jefe del Estado Mayor, general Eyal Zamir. Según Adraee, las Fuerzas de Defensa de Israel lamentan cualquier daño causado a personal no involucrado y afirman que no tienen como objetivo atacar periodistas. Sin embargo, aseguran que trabajan para minimizar riesgos mientras mantienen la seguridad de sus tropas en el terreno.

Entre los periodistas fallecidos se encuentran Mariam Dagga, fotógrafa independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press; Hussam al-Masri, camarógrafo de Reuters; Mohamed Salameh, colaborador de Al Jazeera; y Moaz Abu Taha, reportero de NBC. Dagga, quien solía trabajar en el Hospital Nasser documentando temas como la lucha contra la desnutrición infantil, fue una de las víctimas del primer ataque. Hatem Khaled, fotógrafo de Reuters, resultó herido en el segundo bombardeo.

Las muertes ocurridas en Khan Younis se suman al asesinato previo de otros periodistas en Gaza durante el conflicto entre Israel y Hamás, como el camarógrafo Khaled al-Madhoun, quien trabajaba para la televisión oficial palestina y murió el sábado pasado en el norte del enclave tras recibir disparos del Ejército israelí. Además, se reportaron víctimas fatales por ataques y tiroteos mientras intentaban movilizarse hacia sitios de ayuda humanitaria.