Tras ser liberados, hinchas de U de Chile siguieron agrediendo gente por la calle y cometiendo desmanes

Fanáticos agredieron a personas que portaban ropas identificables con las de Independiente. Asimismo, trascendieron relatos de agresiones injustificadas contra transeúntes.

22 de Agosto de 2025 15:45hs

Los incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana siguen generando repercusiones. Tras la liberación de los hinchas chilenos detenidos, se registraron episodios de violencia en Avellaneda que han encendido las alarmas. La dirigencia de Independiente emitió un comunicado para desmentir ciertas versiones, pero la preocupación entre la comunidad persiste.

A través de las redes sociales, los seguidores de Independiente alertaron sobre ataques en las inmediaciones. En diversos posteos señalaron que fanáticos de Universidad de Chile agredieron a personas identificadas como hinchas del equipo local por portar vestimenta alusiva. Asimismo, trascendieron relatos de agresiones injustificadas contra transeúntes, aumentando la tensión en la zona.

Por otra parte, surgió un rumor sobre posibles ataques con piedras al establecimiento educativo que funciona en el predio del estadio Libertadores de América. Sin embargo, el club aclaró en su comunicado que esa versión es falsa. Para prevenir cualquier riesgo, se incrementó el despliegue policial en el área y los padres decidieron retirar a los alumnos del colegio para evitar incidentes.

Independiente aseguró en su comunicado que la escuela opera con normalidad y que se implementaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de estudiantes y familias. Además, el club destacó estar trabajando en conjunto con las autoridades y fuerzas policiales para asegurar un operativo acorde a la situación generada por los episodios de violencia.