Tras el rechazo a decretos que desregulaban organismos públicos, el Gobierno pasó a disponibilidad a 343 empleados

El Ministerio de Economía dispuso que trabajadores de tres organismos afectados por la medida pasen a situación de disponibilidad, incluidos 287 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

22 de Agosto de 2025 14:35hs

El Ministerio de Economía dispuso que 343 trabajadores de tres organismos afectados por la medida pasen a situación de disponibilidad, incluidos 287 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Entre ellos figura Ariel Pereda, director nacional del INTA elegido por concurso. La resolución se ampara en la Ley 25.164 de Empleo Público, que permite esta etapa en caso de reducción de estructuras administrativas.

La decisión se enmarca en los decretos presidenciales 462 y 585 de 2025, que establecieron la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, y la conversión del INTA en un organismo desconcentrado. Además, se reorganizó el INV y se incorporó la Dirección Nacional de Semillas como unidades operativas de primer nivel. Sin embargo, estas medidas han desencadenado fuertes críticas y acciones legales contra el Ejecutivo por parte de gremios y sectores políticos.

El rechazo institucional a esta reestructuración se materializó esta semana con dos decisiones clave: un fallo judicial emitido por la jueza federal Martina Isabel Forns, que hizo lugar a un pedido de amparo presentado por los gremios del sector, y el voto negativo del Senado, tras el pronunciamiento adverso de la Cámara de Diputados. Ambos hechos representan un revés político y jurídico para la administración de Milei, que enfrenta cuestionamientos por las implicancias laborales y operativas de la medida.

En este contexto, la resolución detalla que los trabajadores afectados quedarán en disponibilidad durante un máximo de 12 meses, limitando además licencias sin goce de sueldo, comisiones de servicio, adscripciones y asignaciones transitorias de funciones. Si bien el Gobierno sostiene que este régimen ya fue implementado en reestructuraciones previas, como lo establece la Resolución 1/2024, su avance contrasta con recientes fallos judiciales y decisiones legislativas que buscan frenar la reforma. Los próximos pasos quedan sujetos a las tensiones entre el Ejecutivo, el Poder Legislativo y los sindicatos del sector agropecuario.