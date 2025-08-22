Paro de controladores aéreos hasta el 28 de agosto: aerolíneas reprograman decenas de vuelos

Atepsa confirmó la implementación de paros progresivos. Esto derivará en demoras y cancelaciones generalizadas mientras se mantienen las negociaciones con las autoridades correspondientes.

22 de Agosto de 2025 14:43hs

A raíz del paro escalonado de los controladores aéreos, Aerolíneas Argentinas anunció que 43 vuelos serán reprogramados y otros 28 cancelados, afectando a más de 8000 pasajeros. La medida, informada este viernes, responde a las protestas del gremio Atepsa, que demanda aumentos salariales y extenderá su plan de huelgas hasta el sábado 30 de agosto.

La aerolínea informó que los cambios en los horarios de llegada y salida se aplicarán durante las franjas de protesta estipuladas para los días afectados. Este viernes, las medidas tendrán lugar entre las 13 y las 16 horas, y posteriormente de 19 a 22. La compañía comunicará las modificaciones a los pasajeros mediante el correo electrónico asociado a sus reservas.

Desde Aerolíneas Argentinas lamentaron la situación generada por estas protestas y reafirmaron su compromiso con la seguridad y calidad del servicio, incluso frente a situaciones excepcionales. Asimismo, aseguraron estar trabajando para mitigar el impacto, especialmente en la franja horaria nocturna del viernes, a fin de reducir las molestias entre sus viajeros.

Las medidas comenzon este mediodía, con una primera interrupción de servicios entre las 13 y 16 horas, seguida por otra entre las 19 y 22. Continuarán el domingo 24 de agosto con paros escalonados en los mismos horarios. El martes 26 de agosto las protestas se llevarán a cabo en dos franjas: de 7 a 10 y de 14 a 17. Para el jueves 28, las movilizaciones tendrán lugar de 13 a 16 y de 19 a 22, mientras que, el sábado 30 de agosto, nuevamente se repetirán los cortes programados entre las 13 y 16 y entre las 19 y 22 horas.