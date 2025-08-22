Copa Libertadores: ya están las fechas para los cuartos de final

Vélez-Racing, River-Palmeiras, Estudiantes-Flamengo y Sao Paulo-Liga de Quito animarán la segunda ronda de play offs del máximo torneo continental de clubes.

Quedaron definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. La CONMEBOL anunció las fechas para los enfrentamientos correspondientes a esta nueva instancia, incluyendo tanto los partidos de ida como los encuentros de vuelta que determinarán a los semifinalistas del torneo.

Entre los clubes que alcanzaron el pase a esta fase, figuran los equipos argentinos River Plate, Racing Club, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata, que ya conocen el calendario detallado de sus compromisos como locales y visitantes. Además, completan el grupo de clasificados cuatro equipos internacionales: Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo y Liga de Quito.

La primera llave será disputada por Vélez y Racing los martes 16 y 23 de septiembre, seguida por River ante Palmeiras programada para los días miércoles 17 y 24. Por último, Estudiantes se enfrentará a Flamengo los jueves 18 y 25 del mismo mes.