Clausuran preventivamente la cancha de Independiente

El Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda-Lanús decidió aceptar el pedido de la fiscalía y ordenó la suspensión preventiva del estadio de Independiente tras los incidentes ocurridos en el partido contra Universidad de Chile. El fiscal Mariano Zitto solicitó mediante un escrito la clausura del recinto para encuentros con público, aunque dejó abierta la posibilidad de disputar partidos sin espectadores o en otro lugar, según lo prefieran las autoridades.

La medida permanecerá vigente hasta que el Club Atlético Independiente, junto con la APREVIDE, el Ministerio de Seguridad provincial, la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL, presenten un plan conjunto que explique los hechos y proponga acciones concretas para prevenir situaciones similares en el futuro. En este contexto, Zitto destacó la gravedad de lo sucedido, calificando las tribunas afectadas como un escenario que recordaba una película bélica posbatalla, razón por la cual extendió la clausura a todo el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

Mientras tanto, la dirigencia de Independiente, que viajó a Paraguay para defender los intereses del club, se enfrentará al desafío de encontrar un nuevo recinto para disputar el próximo partido ante el "Calamar", válido por la sexta jornada del Torneo Clausura.