Cataratas del Iguazú recibió al turista un millón del 2025

Una familia proveniente de España y Buenos Aires marcó el hito en la maravilla natural, que alcanzó el millón de visitantes en agosto, casi mes y medio antes que en años anteriores. "Hoy recibimos al visitante un millón del 2025 en el Parque Nacional Iguazú. En un contexto de país difícil, es un premio al trabajo que realizamos con mucha responsabilidad durante todo el año" dijo Leo Lucas, Presidente del Iturem Iguazú. El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, subrayó la relevancia del logro, expresando que “en 2024 alcanzamos esta cifra en octubre, y este año ya en agosto"

22 de Agosto de 2025 17:24hs

Por Ricardo Seronero

El Parque Nacional Iguazú celebró este viernes la llegada de su visitante número un millón en lo que va del 2025, consolidando a las Cataratas como uno de los destinos más elegidos del mundo. La distinción recayó en una familia compuesta por Sol Monserrat, Maximiliano Salomón y sus hijos Ana y Julián, acompañados por Rodrigo y Matías Díaz, quienes llegaron desde España, aunque todos son oriundos de Buenos Aires.

La sorpresa los encontró al ingresar al área protegida, donde fueron recibidos con regalos especiales de Iguazú Argentina e Iguazú Jungle, además de obsequios y experiencias cortesía del Iturem, el Duty Free Shop Puerto Iguazú, el Municipio y la Administración de Parques Nacionales.

“Nos enteramos que éramos los turistas millón y de repente nos llenaron de saludos y presentes. Es un recuerdo que quedará para siempre”, expresaron emocionados los visitantes, quienes destacaron que para los niños fue su primera vez en la maravilla natural.

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, subrayó la relevancia del logro, expresando que “en 2024 alcanzamos esta cifra en octubre, y este año ya en agosto, lo que refleja un crecimiento sostenido y nos proyecta a cerrar el año con números récord. Detrás de esto hay un enorme trabajo conjunto entre el sector público y privado, que se traduce en más empleo, desarrollo y oportunidades para Misiones”.

"Hoy recibimos al visitante un millón del 2025 en el Parque Nacional Iguazú. En un contexto de país difícil, es un premio al trabajo que realizamos con mucha responsabilidad durante todo el año" sostuvo Leo Lucas, Presidente del Iturem Iguazú.

"El crecimiento sostenido del turismo en Iguazú -prosiguió- es el resultado de una estrategia continua de promoción, tanto en el país como en el exterior, con fuerte presencia en redes, ferias y medios especializados. Además, la articulación entre el sector público, privado y la comunidad permitió consolidar una oferta amplia, diversa y sustentable que acompaña a las maravillosas Cataratas del Iguazú.



La apuesta por la calidad, la hospitalidad local y el respeto por la naturaleza siguen posicionando a Iguazú como uno de los destinos más elegidos por turistas nacionales e internacionales " afirmó el presidente del Iturem Iguazú.

Este nuevo récord reafirma el posicionamiento de las Cataratas del Iguazú como ícono del turismo sostenible, en un trabajo constante de toda la cadena de valor que impulsa el crecimiento del destino y de la provincia.

