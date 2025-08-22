Caso ANDIS: encontraron a Spagnuolo y le secuestraron el celular

También detuvieron a un socio de Droguería Suizo-Argentina cuando intentaba huir con doscientos mil dólares. En los audios filtrados se nombra a Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem como parte de una trama de pagos ilegales.

22 de Agosto de 2025 14:15hs

El juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos y el secreto de sumario tras el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Durante los operativos fue detenido Emanuel Kovalyvker, quien intentaba huir con sobres de dinero que se estima contenían más de 200 mil dólares. También se incautaron documentos relacionados con licitaciones, facturación y contratos tanto de la ANDIS como de la Droguería Suizo-Argentina, empresa vinculada a Martín Menem.

La investigación apunta al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien inicialmente no fue localizado en su domicilio pero luego fue encontrado en un barrio privado de Pilar, donde se le confiscó su teléfono. En los audios divulgados, Spagnuolo menciona una presunta trama de coimas con laboratorios de medicamentos que involucraría a figuras como Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Los audios revelan manejos irregulares dentro de la agencia, como la exigencia de pagos adicionales bajo una operativa que beneficiaba principalmente a la Droguería Suizo-Argentina. Spagnuolo también afirmó que el presidente Javier Milei conocía la situación y aseguró haberle advertido sobre las irregularidades. En sus propias palabras, señaló que el esquema de corrupción operaba a sus espaldas sin su participación directa.

La trama expuesta incluye prácticas como asignar medicamentos con descuentos exclusivamente a la droguería para maximizar ganancias. Según los audios, parte de esos ingresos eran distribuidos entre operadores, con Karina Milei recibiendo un porcentaje del total. Spagnuolo lamenta no haber tenido control sobre estas acciones mientras intentaba mantener "lo suyo en orden". Todo esto forma parte de una investigación que sigue avanzando bajo estrictas medidas judiciale