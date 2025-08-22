Al menos 12 muertos por el derrumbe de un megapuente

El puente, ubicado en la provincia occidental de Qinghai, es una estructura emblemática de acero de doble vía y forma parte de un proyecto ferroviario que busca conectar áreas claves en China.

22 de Agosto de 2025 14:24hs

Al menos doce personas murieron en China al derrumbarse el puente ferroviario Jianzha. Se trata de una importante obra en construcción sobre el río Amarillo. El incidente se produjo cuando unos cables utilizados durante los trabajos se rompieron, lo que provocó la caída repentina de la sección central del arco del puente. Un video difundido por la cadena estatal CCTV mostró el impactante desplome de la estructura hacia las aguas del río.

En el área más afectada se encontraban 15 trabajadores y un jefe de obra. Se confirmó que al menos 12 personas murieron en el momento del derrumbe, mientras las autoridades continúan investigando cómo las cuerdas principales utilizadas en la construcción fallaron de forma tan devastadora. El puente, ubicado en la provincia occidental de Qinghai, es una estructura emblemática de acero de doble vía y forma parte de un proyecto ferroviario que busca conectar áreas claves en China.

Desde la mañana del viernes, el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai ha desplegado un extenso operativo de búsqueda y rescate. El equipo está compuesto por 806 personas, apoyadas por 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots especializados en tareas de rescate. Las labores continúan sin descanso para localizar a los desaparecidos y asegurar la zona afectada.

Este puente representa uno de los pilares fundamentales de un proyecto que aspira conectar las provincias de Sichuan y Qinghai en el altiplano tibetano mediante una red ferroviaria de gran importancia estratégica. Aunque su construcción aún estaba en proceso, las imágenes muestran impresionantes torres y andamios junto a la sección colapsada en medio del río Amarillo.