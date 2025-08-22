Agricultores Federados Argentinos lanza el 4° Congreso Nacional Productores AFA 4.0 “Creando Líderes del Agro”

El encuentro reunirá a más de 1.000 jóvenes productores, de entre 18 y 40 años, provenientes de diversas provincias en las que AFA tiene presencia, consolidando este congreso como un espacio único de aprendizaje, intercambio y visión estratégica para el futuro del agro argentino.

22 de Agosto de 2025 16:54hs

Agricultores Federados Argentinos SCL se prepara para vivir una nueva edición del Congreso Nacional Productores AFA 4.0, que este año celebra su 4° edición bajo el lema “Creando Líderes del Agro”, reafirmando su compromiso con la formación y el protagonismo de las nuevas generaciones del sector agropecuario.

El encuentro reunirá a más de 1.000 jóvenes productores, de entre 18 y 40 años, provenientes de diversas provincias en las que AFA tiene presencia, consolidando este congreso como un espacio único de aprendizaje, intercambio y visión estratégica para el futuro del agro argentino.

Además, se realizará entre los asistentes el sorteo de un viaje al Farm Progress Show 2026, una de las ferias agrícolas más importantes del mundo, que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Este premio busca seguir motivando el espíritu emprendedor y la apertura al mundo de las nuevas generaciones del agro.

El Congreso Nacional Productores AFA 4.0 se ha transformado en un evento insignia de la cooperativa, donde jóvenes comprometidos con el desarrollo del campo argentino se capacitan, se conectan y proyectan su rol como verdaderos líderes del agro.

Contaremos con la presencia de disertantes de primer nivel, que compartirán sus conocimientos, experiencias y visiones sobre los desafíos y oportunidades del agro en los próximos años. Entre los cuales estarán: Eduardo Ergueta, Santiago Bulat, Ignacio Bartolomé (GDM), Antonio Ochoa y el relator de fútbol Jesús Emiliano va a entrevistar a Gerardo “Tata” Martino.

El congreso abordará temáticas clave como innovación tecnológica, liderazgo, sostenibilidad, nuevas formas de producción y transformación digital en el agro.

Este encuentro se consolida como un punto de referencia para la formación de líderes cooperativos y el fortalecimiento del vínculo entre los jóvenes productores, la cooperativa llegando a varias provincias.

Desde Agricultores Federados Argentinos seguimos apostando por el crecimiento, la capacitación y el protagonismo de las nuevas generaciones. Porque creemos en un agro con raíces firmes y mirada de futuro.