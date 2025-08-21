Milei, tras tres derrotas y una victoria en Diputados: "El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo"

El Presidente señaló que, "para ellos, cada pobre es una oportunidad para acumular poder", y se jactó de que su gobierno representa un cambio de rumbo histórico.

21 de Agosto de 2025 14:07hs

Javier Milei cuestionó duramente al kirchnerismo tras enfrentar nuevos obstáculos legislativos, acusando que "el Congreso está secuestrado por esta fuerza política". En su discurso durante el cierre del Consejo de las Américas 2025, también criticó a la oposición, señalando que "para ellos, cada pobre es una oportunidad para acumular poder", y se jactó de que su gobierno representa un cambio de rumbo histórico al ser la primera administración liberal libertaria, comprometida con soluciones reales, aunque no inmediatas.

El presidente enfatizó la relevancia de las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires y las nacionales del 26 de octubre, instando a aprovechar esta coyuntura política para terminar con el kirchnerismo. Según Milei, el desdoblamiento de los comicios refleja la falta de capacidad de esa fuerza para enfrentarse genuinamente al oficialismo. Además, afirmó que los resultados provinciales servirán como base para una victoria más sólida en octubre, anticipando un avance significativo para su espacio político, La Libertad Avanza.

Respecto al contexto legislativo, Milei señaló que antiguos aliados en el Congreso durante 2024 actuaron con intenciones que buscaban el fracaso libertario. No obstante, aseguró que la estrategia se revirtió gracias a la efectividad de las ideas de libertad, consolidando el cambio político promovido por su gestión. "Decidimos no seguir haciendo lo mismo de siempre y cambiamos radicalmente de dirección", afirmó al referirse a la transformación liderada por su gobierno.

El evento tuvo lugar en Recoleta, bajo la organización de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En su cierre, el presidente reiteró su confianza en el triunfo electoral: "En octubre les vamos a ganar. Si vencemos en septiembre, colocaremos el último clavo al cajón del kirchnerismo y pondremos fin al populismo decadente que tanto nos agobia".