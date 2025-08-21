Los Beatles preparan una versión ampliada de 'Anthology', su monumental serie de hace tres décadas

La obra se ampliará con el lanzamiento de un libro, un disco extra y el documental restaurado y remasterizado, con imágenes inéditas.

Los Beatles están listos para ampliar su famosa “Anthology” con un nuevo capítulo que promete emocionar a sus seguidores. Este año, la emblemática colección se vuelve a reinventar con el lanzamiento de un libro, un disco y un documental restaurado y remasterizado. La serie original, publicada en noviembre de 1995, incluyó un documental de ocho partes y dos canciones inéditas, “Real Love” y “Free As A Bird”, creadas tras el fallecimiento de John Lennon con la colaboración de Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y Jeff Lynne. Más tarde, llegaron las ediciones “Anthology 2” y “Anthology 3” en 1996, consolidando su legado musical.

Entre las novedades confirmadas, la serie documental ahora contará con imágenes inéditas del detrás de cámaras de McCartney, Harrison y Starr durante las sesiones de trabajo entre 1994 y 1995. Este nuevo episodio estará disponible en Disney+ desde el 26 de noviembre y complementará la reedición remasterizada de The Anthology Music Collection, originalmente producida por George Martin. Giles Martin se encargará de los detalles sonoros en los tres álbumes dobles que incluirán grabaciones inéditas, como demos y nuevas mezclas de las emblemáticas “Free As A Bird” y “Real Love”. Además, el lanzamiento incorporará un exclusivo “Anthology 4”.

Para los coleccionistas y fans acérrimos, la colección estará disponible en diferentes formatos: digital, cajas de lujo con 12 vinilos de 180 gramos y un conjunto de 8 CD, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de noviembre. El videoclip de “Free As A Bird”, restaurado por completo, será otro de los atractivos, acompañado por un libro que incluirá testimonios de los Beatles sobre sus recuerdos y palabras de colaboradores como Neil Aspinall y Derek Taylor. El texto también contendrá más de 1300 imágenes, documentos e ilustraciones extraídas de los archivos históricos de la banda.

Por último, se ha revelado un detalle que hará historia en la discografía del grupo: la integración de la canción “Now And Then”. Compuesta por Lennon en 1978 y retomada por McCartney y Starr en 1994 gracias al uso de inteligencia artificial, esta obra inédita suma otro nivel de innovación a la antología. Mientras tanto, las redes sociales oficiales de los Beatles adelantaron la nueva entrega publicando imágenes con los números “1”, “2”, “3” y “4”, referencias directas a los volúmenes que forman parte de esta icónica colección.