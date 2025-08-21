El Senado rechazó 5 decretos de Milei para desregular organismos públicos

La decisión en torno al INTI y el INTA alcanzó 60 votos en contra frente a 9 afirmativos y una abstención. Con cifras similares, también fueron anulados los decretos vinculados a Cultura, el Banco de Datos Genéticos y la Marina Mercante.

La oposición en el Senado logró reunir el quórum necesario y rechazó cinco decretos impulsados por Javier Milei, de los cuales cuatro eran delegados y uno de Necesidad y Urgencia (DNU). Estas medidas buscaban desregular diversos organismos públicos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante, el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Asimismo, se descartaron cambios en Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El rechazo a estos decretos tuvo lugar en una sesión en la Cámara alta con una contundente votación mayoritaria. Por ejemplo, la decisión en torno al INTI y el INTA alcanzó 60 votos en contra frente a 9 afirmativos y una abstención. Con cifras similares, otros organismos afectados vieron sus decretos anulados, como los vinculados a cultura, el Banco de Datos Genéticos y la Marina Mercante. Este resultado evidencia un consenso amplio sobre la importancia de preservar estas entidades bajo su marco actual.

La iniciativa también se extendió a la promoción de dos proyectos que la oposición buscará convertir en ley: uno sobre emergencia pediátrica en hospitales públicos, y otro referido al financiamiento universitario. Ambos cuentan ya con media sanción de Diputados y surgieron tras un acuerdo logrado en reuniones previas de Labor Parlamentaria. En el caso de la emergencia pediátrica, se propone priorizar recursos presupuestarios, recomponer salarios del personal sanitario y eximirlos del pago de ganancias por actividades críticas.

Por su parte, el proyecto de financiamiento universitario plantea una actualización en los recursos destinados a universidades públicas y los salarios de docentes y no docentes, asegurando que no queden por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, establece convocar a negociaciones paritarias con frecuencia regular para garantizar ajustes mensuales acordes a la inflación.