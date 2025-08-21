El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

Alejandro Alberto Vilches asumirá como interventor del organismo y tendrá como primera tarea realizar una auditoría profunda en el área, según informó el portavoz presidencial Manuel Adorni.

21 de Agosto de 2025 16:40hs

El Gobierno intervino este jueves la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien fue removido de su cargo de manera preventiva. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, asumirá como interventor del organismo y tendrá como primera tarea realizar una auditoría profunda en el área, según informó el portavoz presidencial Manuel Adorni.

La decisión se tomó días después de que se filtraran audios atribuidos a Spagnuolo que hablan del supuesto pago de sobornos por parte de laboratorios proveedores a importantes funcionarios de Gobierno, incluyendo a Karina Milei.

La remoción de Spagnuolo ocurre en un contexto político y social agitado, especialmente tras el rechazo de la Cámara de Diputados al veto presidencial del proyecto de declaración de emergencia en el sector discapacidad. La votación del miércoles dejó al oficialismo en una posición desfavorable, con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones. Paralelamente, el Gobierno informó que analiza una medida para aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad con recursos generados por la auditoría y revalidación de pensiones.

Adorni reveló que una de las prioridades será acabar con presuntas irregularidades en las pensiones por invalidez. Según el portavoz, estas pensiones "han sido históricamente una caja política" y el nuevo abordaje buscará garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan.

En cuanto al financiamiento del posible incremento de las prestaciones, el vocero aseguró que los recursos provendrán del ahorro generado al combatir la malversación dentro del sistema.