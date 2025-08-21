Cristian Graf: ”No sabemos cómo llegó ahí el cuerpo” de Diego Fernández Lima

Según sus palabras, la víctima nunca había estado en su casa y su grupo de amistades, en aquella época, pertenecía al ámbito externo del colegio.

21 de Agosto de 2025 14:32hs

Cristian Graf rompió el silencio en medio de una investigación judicial que busca esclarecer los detalles del presunto asesinato de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue encontrado 41 años después enterrado en el jardín de su casa, ubicada en el barrio porteño de Coghlan. Considerado el principal sospechoso, Graf mostró el lugar donde hallaron los restos de su excompañero de escuela y afirmó no saber cómo terminó allí. Según sus palabras, la víctima nunca había estado en su casa y su grupo de amistades, en aquella época, pertenecía al ámbito externo del colegio. Además, señaló no haber tenido contacto con la familia del fallecido ni con otros compañeros desde entonces.

Graf insistió en que ni él ni su padre tuvieron responsabilidad alguna y aseguró tener la conciencia tranquila junto con su familia. Sin embargo, expresó sentirse profundamente afectado, tanto por el descubrimiento de los restos como por la presión mediática que considera desmesurada. Durante la entrevista frente a cámaras, describió el lugar exacto bajo la medianera donde el cuerpo fue hallado, indicando que allí había tierra de relleno y plantas nuevas. Además, sugirió que los antiguos vecinos podrían ser responsables de haber enterrado el cuerpo.

Consultado sobre la posibilidad de que alguien haya plantado un cadáver en su propiedad, Graf respondió afirmativamente y lamentó la situación: “Alguien enterró al pobre muchacho ahí, y ahora salió a la luz por las recientes obras". En las semanas siguientes, salieron a la vista detalles curiosos sobre la propiedad ubicada en la avenida Congreso al 3700. Se supo que anteriormente funcionaba allí un geriátrico, justo al lado de la iglesia Santa María. Asimismo, trascendió que la artista plástica Marina Olmi, hermana del actor Boy Olmi, compró la casona hace más de 30 años a una mujer alemana llamada Olga Schuddekopf.

Otro dato revelado es que entre 2001 y 2003 el cantante Gustavo Cerati residió en dicha propiedad, la cual alquilaba a Marina Olmi. Según declaran los antiguos dueños, el lote contaba con dos construcciones: una principal al frente y otra más pequeña atrás. Cerati utilizaba este último espacio como lugar de trabajo mientras habitaba allí. El hallazgo del cuerpo durante las obras de demolición no solo impactó entre quienes conocían la historia del lugar, sino que también marcó el inicio de un caso sin precedentes en el ámbito judicial argentino.