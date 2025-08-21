Aumentó 27% en seis meses la cantidad de gente en situación de calle en CABA

El último relevamiento del Gobierno porteño marca el número en cuatro años. El grupo etario mayoritario entre quienes pernoctan en la vía pública tiene entre 19 y 59 años y constituye el 85,3% del total.

21 de Agosto de 2025 14:18hs

En mayo de este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un relevamiento alarmante que indica un aumento significativo en la cantidad de personas que duermen a diario en las calles porteñas. Según los datos, 1.574 personas se encuentran actualmente en situación de calle, cifra que representa un incremento del 27% con respecto al estudio anterior y marca el número más alto registrado en los últimos cuatro años. Este relevamiento se llevó a cabo entre las 18 horas de un día y las 6 del siguiente, mediante equipos que recorrieron todas las comunas con una metodología censal que incluyó tanto a quienes pernoctan en la vía pública como a aquellos alojados en los Centros de Inclusión Social (CIS).

El informe detalla que, en total, 4.522 personas se encontraban en situación de calle en mayo de 2025. De ellas, el 65,2% estaban albergadas en centros de inclusión social, mientras que el restante 34,8% dormía directamente en espacios públicos como veredas, parques o bajo autopistas. La composición demográfica dentro de estos centros revela un predominio masculino (74,1%) y una significativa presencia de niños y adolescentes menores de 15 años, que representan el 15% de los residentes.

En cuanto al perfil socioeconómico de quienes permanecen en la calle, el relevamiento indica que el 64,8% realizó alguna actividad remunerada en la semana previa al censo, siendo las tareas informales como changas (40,9%), cartoneo (40,7%) y pedido de dinero (28,6%) las más comunes. Por otro lado, el acceso a ingresos no laborales alcanza al 26,3% mediante programas sociales como Ciudadanía Porteña, pensiones y subsidios. En términos educativos y documentales, casi la totalidad de las personas relevadas contaba con identificación oficial, mientras que quienes nacieron fuera de la Ciudad representan aproximadamente el 64% del total.

La geografía del fenómeno evidencia que los espacios más habituales para dormir fueron las veredas (81,4%), seguidas por plazas y parques (5,1%) y autopistas (4,1%). El grupo etario mayoritario entre quienes pernoctan en la vía pública tiene entre 19 y 59 años y constituye el 85,3% del total; los mayores de 60 años representan un 6,8%.