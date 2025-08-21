4ª edición de Turismo en Acción en Córdoba: una oportunidad para crecer

Es la principal feria del sector turístico cordobés, uniendo promoción, formación, negocios y gastronomía para fortalecer el desarrollo turístico de la provincia. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en la apertura oficial sostuvo: “Turismo en Acción es mucho más que un evento: es el reflejo del esfuerzo compartido entre el sector público y privado, que pone en valor el potencial de Córdoba como destino turístico.

21 de Agosto de 2025 18:39hs

Por Ricardo Seronero desde Córdoba



La 4ª edición de Turismo en Acción en Córdoba se está realizando hoy jueves 21 de agosto de 2025 en el Centro de Convenciones Córdoba, un predio colmado de actividades turísticas, gastronómicas, con grupos folclóricos y de danzas tradicionales que invitan a bailar y que engalanan la tradición de nuestro pais. Es importante señalar la participación de mas de 100 intendentes de toda la provincia.



El objetivo principal de esta "gran vidriera" del turismo de Córdoba, es reunir a destinos, empresas, cámaras, universidades, municipios y medios especializados.



Sin duda, como decía la máxima autoridad turística de la provincia mediterránea Dario Capitani, hay un gran trabajo articulado, desde hace ya varios años; entre el sector público y privado que de esta forma fomenta la vinculación comercial entre los diferentes actores del sector turístico.



Una intensa agenda

Esta edición 2025 cuenta con una agenda diversa y participativa que contempla un Ciclo de Capacitaciones con especialistas y referentes que comparten herramientas y experiencias sobre innovación, comunicación, sostenibilidad y gestión de destinos.

Además Córdoba Workshop, muestra un espacio de vinculación comercial renovado para favorecer el contacto directo entre operadores, agencias y prestadores.

Y la gran novedad es Córdoba Cocina, la ronda clasificatoria provincial del Torneo Federal de Chefs de FEHGRA, con la participación de equipos que competirán en vivo mostrando la riqueza gastronómica cordobesa.



En la apertura del evento fue encabezada por Dario Capitani, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, además de Gustavo Peralta, Presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba, de María Laura Teruel Presidente de CAT-Cámara argentina de turismo, Andes Deyá, Presidente de FAEVYT y Fernando Desbost, Presidente de FEHGRA, la coordinación de Sergio Navarro, entre otros participantes.

La 4ª edición de Turismo en Acción en Córdoba fue organizada por la Agencia Córdoba Turismo y la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba.

