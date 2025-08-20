Una bola de fuego iluminó la noche en Japón ”como si fuera pleno día”

Fue captado por cámaras de vehículos y transmisiones en vivo, cuyas imágenes rápidamente se viralizaron. Los videos muestran cómo una luz intensa descendió a gran velocidad.

20 de Agosto de 2025 15:44hs

El cielo nocturno del oeste de Japón se iluminó con una impresionante bola de fuego, sorprendiendo a los habitantes de las regiones de Kyushu y Shikoku. Este evento celeste, registrado la noche anterior, fue captado por cámaras de vehículos y transmisiones en vivo, cuyas imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. Los videos muestran cómo una luz intensa descendió a gran velocidad, iluminando el paisaje como si fuera pleno día.

Entre los testimonios destaca el de Yoshihiko Hamahata, un conductor de la prefectura de Miyazaki, quien relató a la NHK su asombro al ver "una luz blanca como nunca antes había visto". Hamahata agregó que el resplandor fue tan brillante que llegó a distinguir las formas de las casas alrededor, describiendo la escena como si el día se hubiera adelantado, dejándolo momentáneamente desconcertado.

En Kagoshima, una transmisión en vivo capturó el momento en que la ciudad fue iluminada por el fenómeno, mostrando al volcán y un puente en la escena mientras la luz los bañaba con su fulgor. Según expertos consultados, la extravagante manifestación celeste corresponde a un meteoro extremadamente brillante, conocido como bólido.

La NASA explica que estos eventos ocurren cuando objetos de más de un metro de diámetro entran en la atmósfera terrestre, generando una explosión luminosa conocida popularmente como bola de fuego. Este destello se produce por la fricción que quema los meteoroides, pequeñas rocas espaciales, al atravesar la atmósfera. Si el objeto logra sobrevivir a este proceso y llega a la superficie terrestre, se convierte en un meteorito