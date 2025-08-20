Procesaron al dueño de HLB Pharma por contrabando agravado en operaciones comerciales con China

La Justicia acusa al empresario de usar documentación falsa en, al menos, cinco operaciones y le impuso un embargo de $25.000 millones tanto a él como a su empresa.

Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, fue procesado por el juez Pablo Yadarola por contrabando agravado tras declarar valores falsos en operaciones comerciales con China. Según la investigación, a través de los laboratorios HLB Pharma y Alpharma, importó maquinaria por la que reportó US$5 millones ante la Aduana, cuando su valor real era de US$500.000. La Justicia acusa al empresario de usar documentación falsa en, al menos, cinco operaciones y le impuso un embargo de $25.000 millones tanto a él como a su empresa. Aunque está procesado, García Furfaro permanece en libertad mientras su defensa apeló la decisión judicial.

Por otro lado, HLB Pharma enfrenta una grave causa vinculada al fentanilo contaminado producido por el laboratorio. Según el Cuerpo Médico Forense, un lote del medicamento contribuyó al agravamiento de pacientes internados y resultó un factor determinante en las muertes de al menos 11 casos confirmados. Además, se reportaron cinco fallecimientos considerados "fortuitos", mientras otros episodios están aún bajo evaluación debido a la falta de documentación completa.

Los análisis realizados por el Instituto Malbrán identificaron la presencia de dos gérmenes en el fentanilo contaminado: Ralstonia mannitolilytica, capaz de resistir en soluciones hospitalarias y ocasionar infecciones graves en pacientes inmunocomprometidos, y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, un bacilo altamente virulento y multirresistente que puede ser mortal para pacientes críticos. Estas bacterias suponen una amenaza significativa en entornos hospitalarios.

Se espera aún una pericia clave del Malbrán, que está examinando diversos elementos relacionados con las operaciones del laboratorio, incluidos registros de producción y material incautado durante allanamientos. Los hallazgos definitivos podrían aportar mayor claridad sobre la responsabilidad del laboratorio en los eventos investigados.