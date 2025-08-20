Neuquén participará de la Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTIQ+

La comitiva neuquina estará presente con un stand. Además, el presidente de Neuquentur, Sergio Sciacchitano, será disertante en la conferencia “Destinos que dan la bienvenida: inclusión en clave federal”.

20 de Agosto de 2025 15:49hs

Por Ricardo Seronero

La Provincia del Neuquén participará de la 22° Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBTIQ+ Gnetwork 360 Buenos Aires 2025, que se desarrollará en Buenos Aires entre el 27 y 29 de agosto. La convocatoria reunirá a más de 1.800 personas de 16 países.

El evento, que tendrá lugar en el Hotel Hilton Buenos Aires, Michelangelo Legend y la Embajada de España, contará con 35 conferencias, más de 70 disertantes y alrededor de 50 expositores.

La comitiva neuquina estará presente con un stand en el que se brindará información específica. Además, el presidente de Neuquentur, Sergio Sciacchitano, disertará junto con representantes de las provincias de Misiones y Salta en la conferencia “Destinos que dan la bienvenida: inclusión en clave federal”.

Con el lema connecting people, la cita mundial propone espacios para presentaciones especializadas, foros de debate, actividades de formación y múltiples instancias de networking.

El objetivo es generar nuevas alianzas y redes de negocios para empresas que entienden a la diversidad como un pilar fundamental. En este sentido, el foco estará puesto en el turismo inclusivo y en el uso de nuevas tecnologías.

