Muerte de Diego Fernández Lima: la Justicia rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

El juez Alejandro Litvack cuestionó la falta de una imputación clara y dispuso devolver el expediente a la fiscalía para que se precisen los argumentos de su acusación.

20 de Agosto de 2025 14:57hs

En el marco de la investigación por el asesinato de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron descubiertos en mayo pasado tras haber permanecido enterrados durante 41 años en una propiedad colindante a un chalet que Gustavo Cerati ocupó en el barrio porteño de Coghlan, el juez Alejandro Litvack decidió rechazar el pedido de indagatoria contra Cristian Graf, principal sospechoso del caso. Al fundamentar su decisión, el magistrado cuestionó la falta de una imputación clara que justificara la citación del señalado y dispuso devolver el expediente a la fiscalía para que se precisen los argumentos de su acusación.

Litvack señaló que los hechos vinculados a la solicitud aún no se encuentran debidamente determinados y subrayó su intención de salvaguardar el debido proceso, evitando futuras nulidades que podrían entorpecer el avance de la causa. Pese al detallado trabajo presentado por el fiscal Martín López Perrando, quien sostiene la hipótesis de encubrimiento agravado y supresión de evidencia contra Graf, el juez rehusó la declaración del acusado hasta contar con una fundamentación más concluyente. Al mismo tiempo, propuso la evaluación del testimonio de Adrián Farías, un antiguo compañero de escuela que asegura haber sido víctima de intento de abuso sexual por parte del ahora fallecido Fernández Lima.

Este testigo, quien también se identificó como amigo de Graf, hizo públicas sus declaraciones en entrevistas televisivas, pero su aporte fue descartado inicialmente por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6 al considerarlo irrelevante respecto al presunto homicidio. Sin embargo, Litvack instó al fiscal a decidir sobre la pertinencia del testimonio, considerando que podría aportar información adicional en un caso marcado por la complejidad y las décadas transcurridas desde los hechos.

El descubrimiento de los restos óseos de Fernández Lima ocurrió el pasado 20 de mayo cuando un grupo de obreros trabajaba en una propiedad ubicada en avenida Congreso al 3000. Allí, al desplomarse una medianera, quedaron al descubierto huesos enterrados en el terreno lindero. Posteriormente, se confirmó que pertenecían a un adolescente desaparecido en 1984 y se estableció que la vivienda estaba vinculada a la familia Graf. Los análisis forenses indicaron que la muerte habría sido violenta, lo que dio lugar a nuevas especulaciones sobre las circunstancias y responsables del crimen.