La mejor camiseta de fútbol de la historia: la de Boca en 1981

La revista deportiva Panenka, dedicada al fútbol y reconocida por sus contenidos de alta calidad, organizó una encuesta para elegir la camiseta más icónica de la historia. Entre más de 150 modelos, participaron emblemáticas prendas como la de Alemania en 1990, la de Brasil en 1998 y la Fiorentina de finales de los años 90. Sin embargo, el título lo obtuvo la histórica camiseta de Boca Juniors de 1981, ligada al inolvidable Diego Maradona, en su mágico paso por el club argentino. Esta elección destaca no solo por su diseño, sino por el impacto visual y emocional que generó en su época.

El año 1981 marcó un antes y un después para el Diez. Maradona, tras su brillante debut en Argentinos Juniors, logró concretar su traspaso a Boca Juniors, equipo con el que alcanzó su único título en el fútbol local. Con su característica melena, el escudo retro del equipo y los vibrantes colores azul y amarillo, Diego dejó una huella imborrable en la memoria popular. Su camiseta de aquella temporada, diseñada originalmente por Adidas, ha sido tanto objeto de nostalgia como de réplica por parte de la marca deportiva años después.

Para Panenka, esta elección encarna el valor simbólico del fútbol. La revista, que rinde homenaje al legendario Antonín Panenka y a su estilo único en los penales, compartió los resultados de una votación masiva con más de 100.000 participantes. En una edición especial dedicada a las camisetas como "armaduras del ídolo", destacaron otros modelos legendarios como el Brasil de 1998 con Nike y la Fiorentina patrocinada por Nintendo y liderada por Gabriel Batistuta. Aún así, la prenda asociada a Maradona con Boca Juniors demostró ser invencible.

Entre las otras camisetas mencionadas figuraron diseños inolvidables como el de Newell’s Old Boys entre 1990 y 1993, que evoca la figura de Marcelo Bielsa; la camiseta de Argentina frente a Inglaterra en 1986; y la conocida "Naranja" de Países Bajos. También hicieron presencia los modelos históricos del Inter, Parma, Ajax y Francia. Sin embargo, la combinación entre historia, épica y pasión consagró a Boca como ganador absoluto, con Diego y sus colores representando una auténtica leyenda del fútbol mundial.