La actividad económica creció 6,4% interanual en junio, pero cayó 0,7% en relación a mayo

El sector que más creció, por lejos, fue Intermediación Financiera. Este crecimiento interanual se extendió por noveno mes consecutivo y representó el segundo índice más alto del año, pero es el segundo retroceso mensual consecutivo.

20 de Agosto de 2025 17:23hs

La actividad económica registró un crecimiento interanual del 6,4% en junio, aunque cayó un 0,7% en términos desestacionalizados con respecto a mayo, según el informe publicado por el INDEC este miércoles. Este crecimiento interanual se extendió por noveno mes consecutivo y representó el segundo índice más alto del año, detrás del incremento del 8% observado en abril.

No obstante, en términos mensuales, la actividad mostró un retroceso por segundo mes consecutivo, después de la caída del 0,2% registrada en mayo. Así, solo en febrero y abril se lograron cifras positivas en la comparativa desestacionalizada. Paralelamente, la serie tendencia-ciclo arrojó un leve aumento del 0,3%, igualando el desempeño de los dos meses previos y siendo superada únicamente en enero y febrero, con un máximo del 0,5%.

Por sectores económicos, "Intermediación financiera" lideró los incrementos interanuales con un avance del 28,7%, seguido por "Comercio mayorista, minorista y reparaciones" con el 11,5% y "Explotación de minas y canteras" con un crecimiento del 11%. También destacaron "Construcción" con un aumento del 9,9%, los "Impuestos netos de subsidios" con un 8,7%, junto con "Electricidad, gas y agua" (8,6%), "Industria manufacturera" (7,8%) y "Actividades inmobiliarias y empresariales" (5,5%).

En contraste, el sector de "Pesca" sufrió la mayor caída interanual, desplomándose un 74,6%. Otros retrocesos incluyeron "Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales", así como "Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria", ambos con descensos del 0,7%