Fentanilo Contaminado: piden la detención de Furfaro y otras 24 personas

20 de Agosto de 2025 17:38hs

Un abogado representante de cinco familias de víctimas solicitó este miércoles la detención de Ariel García Furfaro y otras 24 personas presuntamente implicadas en el caso relacionado con el fentanilo contaminado. Según las primeras pericias realizadas, esta sustancia tuvo incidencia directa en la mayoría de las 96 muertes registradas. Por otro lado, se informó que el dueño de la firma HLB Pharma, vinculada al caso, enfrenta adicionalmente un procesamiento por contrabando ilegal de productos desde China.

La solicitud fue presentada ante el juzgado federal de La Plata, encabezado por Ernesto Kreplak, mediante un documento firmado por el abogado Carlos Nayi. En él se argumenta que las pruebas reunidas acreditan claramente tanto los hechos como la participación punible de los investigados. Además, se sostiene que existen elementos serios y contundentes que indican un riesgo procesal si los involucrados permanecen en libertad.

El letrado destacó que los acusados estuvieron directa o indirectamente relacionados con la distribución del opioide adulterado. Según el análisis realizado por el Cuerpo Médico Forense, el fármaco contaminado presentó lo que calificaron como un "nexo concausal", siendo una condición indispensable para los fallecimientos. Los peritos respaldaron su afirmación señalando que el fentanilo adulterado fue determinante para las muertes.

Ante esta situación, Nayi pidió evaluar la responsabilidad de cada uno de los implicados y solicitar medidas judiciales acordes a su grado de participación en el caso. El abogado subrayó que la vinculación causal entre la conducta de los investigados y los resultados trágicos está científicamente comprobada, lo que integra el primer paso hacia su imputación formal en el proceso judicial.