Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad por 172 votos a 73

Ahora, el proyecto pasará al Senado, donde podría revertirse el veto presidencial. De conseguirse este resultado, sería un precedente histórico desde el regreso de la democracia.

20 de Agosto de 2025 16:18hs

La Cámara de Diputados rechazó, con 172 votos en contra y 73 a favor, el veto presidencial de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, en una extensa sesión que duró más de dos horas. Solo hubo dos abstenciones, las de María Eugenia Vidal y Gabriela Besana, mientras que Martín Menem votó en contra de la insistencia. Pese a las maniobras de Milei para complicar el tratamiento del tema, la oposición logró superar el desafío con un respaldo mayoritario.

El punto más controvertido fue la estrategia impulsada por Milei y Martín Menem en Labor Parlamentaria, buscando que fuera necesario reunir dos tercios no solo para ratificar la ley sino también para habilitar su debate. Esta movida intentaba frenar a los legisladores aliados al peronismo, quienes aprovecharon que el veto podía tratarse directamente en el recinto sin haber pasado previamente por comisión. Sin embargo, en lo que parece ser un rechazo contundente a esa táctica, los opositores lograron consolidar una amplia mayoría contra los libertarios.

El desenlace de esta insistencia legislativa ahora depende del Senado, donde podría revertirse el veto presidencial. De conseguirse este resultado, sería un precedente histórico desde el regreso de la democracia y tendría implicaciones políticas significativas para Milei. La alianza opositora, integrada por múltiples bloques como Unión por la Patria (UP), el pichettismo, radicales afines a Facundo Manes, lilitos, la izquierda e incluso gobernadores y sectores liderados por Rodrigo De Loredo, desempeñó un papel crucial en este triunfo.

En el cierre del debate, Eduardo Valdés, uno de los referentes peronistas, expresó su deseo de que el gobierno busque una solución antes de que el proyecto llegue al Senado. No obstante, la postura libertaria dejó entrever su resistencia. Durante su intervención, Santiago Santurio acusó al kirchnerismo de intentar "prender fuego el país para dejarlo en ruinas", palabras que reafirmaron la tensión política y la polarización en torno al tema.