Detuvieron al creador del sitio ilegal 'Al Ángulo TV', que transmitía eventos deportivos

Según la causa judicial, tanto el sitio como su aplicación fueron diseñados para monetizar mediante publicidad informal, exponiendo a los usuarios a riesgos como malware y robo de datos personales.

20 de Agosto de 2025 14:21hs

Este miércoles, las autoridades detuvieron en Paraná, Entre Ríos, al creador del sitio web “Al Ángulo TV”, conocido en redes sociales por retransmitir ilegalmente partidos de fútbol nacionales e internacionales, además de eventos deportivos de gran audiencia como la Fórmula 1. La detención se produjo tras un allanamiento en su domicilio, donde se incautaron computadoras, celulares y otros equipos utilizados para operar esta red clandestina.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, dirigido por el juez Esteban Eduardo Rossignoli, y se enmarca en una causa desarrollada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC). La investigación fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, con apoyo de LaLiga, quienes proporcionaron información clave para desentrañar el operativo ilegal que se valía de 14 dominios espejo y una aplicación para Android, consolidándose como una de las principales plataformas de contenido pirata en Argentina.

Según la causa judicial, tanto el sitio como su aplicación fueron diseñados para monetizar mediante publicidad informal, exponiendo a los usuarios a riesgos como malware y robo de datos personales. Los ingresos generados eran administrados a través de billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales fueron confiscadas. Además del software y el hardware confiscado, las autoridades identificaron que estas actividades constituían un importante canal para redistribuir contenido audiovisual robado.

El acusado, conocido en redes como "Shishi", solía ser muy activo en plataformas como Twitter (hoy X), donde recientemente celebró haber alcanzado 100 mil seguidores. Sin embargo, tres días después de su última actualización, fue apresado, y desde entonces no ha habido más movimientos en sus cuentas sociales. Su captura representa un paso destacado en la lucha contra la piratería digital en el país.