Detectan al híbrido más antiguo de sapiens y neandertales: es de hace 140.000 años

20 de Agosto de 2025 15:08hs

Un cráneo fósil descubierto en 1931 en la cueva Skhul, ubicada en el monte Carmelo en Israel, ha sido objeto de un nuevo análisis mediante técnicas modernas. Este fósil, que posiblemente perteneció a una niña de entre tres y cinco años que vivió hace unos 140.000 años, presenta un peculiar "mosaico" de características tanto de Homo sapiens como de neandertales. Según un estudio publicado por investigadores israelíes y franceses, estas particularidades morfológicas sugieren que podría tratarse de un híbrido, aportando la evidencia física más antigua conocida de interacciones biológicas entre ambos grupos. En el Pleistoceno medio, la región del Levante actuó como un punto clave para el intercambio genético entre poblaciones locales y otras provenientes de África y Eurasia.

La investigación señala que la mandíbula inferior del cráneo tiene rasgos típicos de neandertales, mientras que la curvatura de su bóveda craneal se asemeja más a la de Homo sapiens. Esto refuerza la hipótesis de un flujo genético continuo de neandertales hacia las poblaciones de Homo sapiens en la región. Mediante el uso de tecnología de micro-CT, los expertos crearon modelos tridimensionales precisos del fósil, lo que permitió analizar tanto las estructuras visibles como las internas, como el oído interno y el sistema vascular intracraneal. Estas técnicas han revelado detalles anatómicos que confirman influencias genéticas compartidas.

El estudio también destaca que este tipo de cruzamiento no era un fenómeno aislado. Estudios genéticos previos ya habían señalado que neandertales y Homo sapiens intercambiaron genes hace entre 100.000 y 120.000 años. Incluso actualmente, entre el 2 % y el 6 % del genoma humano moderno tiene origen neandertal, según explicó Israel Hershkovitz, uno de los autores del artículo y miembro de la Universidad de Tel Aviv. Este hallazgo conecta evidencias físicas antiguas con observaciones genéticas recientes que destacan el impacto duradero de estas interacciones en nuestra especie.

La reinterpretación del fósil de Skhul abre nuevas líneas de investigación sobre los contactos biológicos y sociales entre estas dos especies humanas en épocas tempranas. Tradicionalmente atribuidos a Homo sapiens primitivos, los restos encontrados en la región ahora sugieren una historia más compleja donde neandertales y Homo sapiens coexistieron e intercambiaron genes en un contexto de migraciones y adaptaciones evolutivas. Este estudio redimensiona el entendimiento sobre la evolución humana y refuerza la importancia del Levante como corredor genético clave durante el Pleistoceno.