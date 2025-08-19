Se viene la 45ª Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, una experiencia única

Es el evento sociocultural más importante de la provincia del litoral y uno de los más destacados del país. "No es una fiesta común donde uno va a ver un show y listo; sino que es una gran cita para vivir una experiencia sensorial, gastronómica, musical y cultural en todos los sentidos; porque en cada casa típica en el Parque de las Naciones, hay todo un mundo de sensaciones de sabores y música, de idioma y de historia. Es algo muy lindo porque los turistas y los propios lugareños disfrutan mucho de la fiesta" afirmó el Intendente de Oberá, Pablo Hassan

Por Ricardo Seronero

En la Casa de Misiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para difundir a nivel nacional el espíritu de integración y convivencia que caracteriza a la Fiesta, reafirmando el valor de Oberá como capital cultural de Misiones, se realizó hoy el lanzamiento oficial de la 45ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, con la presencia del Intendente de Oberá, Pablo Hassan; la presidenta de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, la directora de Turismo, Recreación y Cultura de la Municipalidad de Oberá, Cristina Stevenson, y la actual Reina Nacional del Inmigrante, Ruth Bys, y Miuki Madelaire, Subsecretaría de Representación de Turismo de Misiones en Bs As y además Embajadora Social, Cultural y Artística de la provincia de Misiones quienes compartieron con la prensa y autoridades los detalles y expectativas de esta nueva edición.

Durante la presentación se destacó que la Fiesta, que se realizará en el Parque de las Naciones de Oberá, será una verdadera celebración de la diversidad cultural, reuniendo a colectividades, danzas, música, tradiciones y la mejor gastronomía típica.

Bajo el lema “Nos unen las danzas, nos representan los colores, y la alegría que nos impulsa es la fuerza que inspira cada paso renovando nuestra identidad... rumbo a los 50 años”, la comisión organizadora invita a todos a ser parte de esta experiencia única.

La 45ª Fiesta Nacional del Inmigrante se vivirá con toda su fuerza del 4 al 14 de septiembre, convocando a miles de visitantes que año tras año eligen este encuentro como un homenaje a la inmigración y a la riqueza multicultural de la Argentina.



Entre aquí para ver el programa completo de la fiesta 2025: https://fiestadelinmigrante.com.ar/programa-oficial-de-la-45-edicion-de-la-fiesta-nacional-del-inmigrante-2/



