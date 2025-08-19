La inflación mayorista subió a 2,8% en julio, impulsada por los productos importados

Este aumento estuvo relacionado con la presión ejercida por la variación del dólar durante el mes. Los productos importados experimentaron una suba del 5,7% mensual.

19 de Agosto de 2025 16:45hs

La inflación mayorista alcanzó un 2,8% en julio, marcada principalmente por el incremento en los precios de productos importados y agropecuarios nacionales. Este aumento estuvo relacionado con la presión ejercida por la variación del dólar durante el mes, lo que impactó directamente en la dinámica de precios en general.

Según datos publicados por el INDEC, los productos importados experimentaron una suba del 5,7% mensual, siendo este sector uno de los principales responsables del aumento registrado en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). El incremento en el tipo de cambio oficial mayorista, que se elevó un 14% durante el período analizado, tuvo una influencia significativa en el comportamiento de este índice debido a su enfoque en bienes transables.

Además del impacto directo sobre los productos importados, el aumento del dólar afectó también a los bienes exportables, como los agropecuarios nacionales, cuyos precios crecieron un 4,2%. Estas variaciones reflejan el vínculo entre el mercado cambiario y la capacidad exportadora del país, que depende de estos bienes.

En términos generales, los productos de origen nacional mostraron un incremento promedio del 2,6%, destacándose los ajustes en sustancias y productos químicos (+4,3%), productos refinados del petróleo (+3,9%) y vehículos (+3,7%), además de los mencionados productos agropecuarios. Este conjunto de aumentos evidencia la diversidad de sectores afectados por la dinámica inflacionaria de julio.