Gimena Accardi se adjudicó la culpa y pidió perdón

La actriz confesó que engañó a su marido y se mostró arrepentida.

19 de Agosto de 2025 13:49hs

La actriz se refirió a las versiones que circulaban sobre los motivos reales de su separación y admitió su infidelidad.

Confirmo que engañó a Nicolás Vázquez con un compañero.

“Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo" además agregó, en relación a la decisión de su separación "Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

Respecto de su ex marido aseguró "Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar".