Fentanilo contaminado: los lotes influyeron en complicaciones graves de múltiples pacientes y contribuyeron a varias muertes

19 de Agosto de 2025 15:05hs

Un informe del Cuerpo Médico Forense reveló que las ampollas del lote 31202 de fentanilo, producidas por el laboratorio HLB Pharma, estuvieron vinculadas a complicaciones graves en múltiples pacientes y contribuyeron al fallecimiento de algunos de ellos. Tras analizar 20 muestras, se determinó que en 11 casos el opioide contaminado fue un factor “concausal” que agravó los cuadros clínicos y aceleró el desenlace fatal. Además, se identificaron 5 muertes como “fortuitas”, donde la infección estuvo presente pero no alteró el curso clínico debido a las condiciones críticas preexistentes de los pacientes.

Los exámenes de autopsia hechos a las víctimas confirmaron que la mayoría de las muertes estuvieron asociadas a infecciones bacterianas atribuidas al suministro de este fentanilo. Las bacterias encontradas fueron catalogadas como “multirresistentes” por su capacidad de evadir tratamientos con antibióticos convencionales. Entre ellas, destacaron Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, ambas especialmente riesgosas en personas inmunocomprometidas o en estado crítico.

Ralstonia mannitolilytica, aunque de baja patogenicidad en condiciones normales, posee la capacidad de sobrevivir en soluciones hospitalarias y crear biopelículas resistentes difíciles de erradicar. Por su parte, Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5 se identificó como un bacilo altamente virulento asociado a infecciones nosocomiales graves. Este último se caracteriza por producir enzimas que lo vuelven inmune a los antibióticos más poderosos, agravando significativamente el pronóstico de pacientes vulnerables.

El análisis concluyó que no hubo casos en los que la infección bacteriana fuera la única causa directa de muerte. Sin embargo, el impacto de ambas bacterias sobre individuos con enfermedades avanzadas o severos cuadros clínicos fue determinante en muchos de los desenlaces observados. Actualmente, los casos restantes continúan bajo revisión debido a la falta de información completa en la documentación recolectada.