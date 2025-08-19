El Gobierno porteño ya habilitó el pago de impuestos con criptomonedas

Se podrá utilizar para abonar ABL Patentes y Licencias de Conducir, así como multas de tránsito. También habrá facilidades y un marco regulatorio para empresas vinculadas a las criptomonedas.

19 de Agosto de 2025 14:01hs

El Gobierno de la Ciudad ha informado que ya es posible utilizar criptomonedas para pagar impuestos como el ABL y Patentes, además de trámites no tributarios como la obtención de licencias de conducir o el pago de multas de tránsito. Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas orientadas a modernizar el sistema tributario y fomentar las inversiones extranjeras en la región.

A su vez, se busca generar un marco regulatorio más amigable para las empresas vinculadas al ecosistema cripto, con el objetivo de posicionar a Buenos Aires como un líder mundial en este sector. Según el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Ciudad cuenta con el capital humano necesario y está creando herramientas para reducir burocracia, facilitar el cumplimiento tributario y atraer nuevas inversiones.

En línea con esta estrategia, se anunciaron cuatro medidas clave. Primero, se actualizará el nomenclador de actividades económicas, incorporando una categoría específica para la compraventa de criptoactivos, lo que agilizará y simplificará la declaración tributaria. Segundo, se excluirá del régimen de recaudación bancaria de Ingresos Brutos a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), evitando retenciones que puedan afectar el capital operativo de estas empresas.

Tercero, se implementará una base imponible diferencial para la compraventa de cripto, donde los impuestos se calcularán solo sobre la diferencia en cotización y no sobre el monto total de las operaciones. Finalmente, se trabajará en la integración de un agregador oficial que permitirá a ciudadanos y empresas realizar pagos tributarios y trámites con criptomonedas desde cualquier wallet, garantizando mayor rapidez y accesibilidad.