Donald Trump dijo que EE. UU. ”podría ayudar a Ucrania, pero no enviar tropas”

19 de Agosto de 2025 14:45hs

Un día después de una reunión multilateral en la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump se pronunció sobre el papel que Estados Unidos podría desempeñar en el apoyo a Ucrania tras el conflicto con Rusia. Durante una entrevista televisiva este martes, Trump aseguró que su país estaría dispuesto a ayudar a Ucrania en temas de seguridad posterior a la guerra, dejando claro que no habría tropas estadounidenses sobre el terreno. Según el líder republicano, el apoyo podría englobar operaciones aéreas, mientras que las naciones europeas asumirían la responsabilidad de enviar fuerzas terrestres.

Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría desempeñar un rol de "coordinación" en las garantías de seguridad para Ucrania, un punto de alto interés para las negociaciones entre Kiev y Moscú. Además, reafirmó su oposición a otorgar la membresía de la OTAN a Ucrania, una postura que genera tensión con los líderes europeos, quienes consideran dicha membresía un componente esencial para evitar futuras invasiones rusas. Asimismo, esta posición es rechazada vehementemente por el Kremlin.

Las declaraciones se produjeron el martes, tras una cumbre histórica celebrada en la Casa Blanca el lunes, donde Trump discutió con líderes europeos y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski sobre estrategias de seguridad para garantizar la estabilidad en Ucrania después de la guerra. Durante la reunión, los participantes exploraron vías para establecer garantías efectivas que sirvan como base para un posible acuerdo de paz con Rusia.

En conclusión, mientras el apoyo aéreo de Estados Unidos podría ser fundamental en el diseño de garantías de seguridad para Ucrania, su rechazo a involucrarse militarmente en terreno marca una línea divisoria frente a las expectativas europeas. La propuesta de mantener un papel limitado y coordinador por parte de Estados Unidos podría facilitar la paz en Ucrania, pero también puede complicar las negociaciones con Rusia, dadas las intenciones del Kremlin de limitar cualquier influencia militar extranjera en territorio ucraniano.