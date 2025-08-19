Controladores aéreos anunciaron paros desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto

Se llevará a cabo en franjas horarias específicas, en los 54 aeropuertos operativos del país. Permitirán aterrizajes pero no habilitarán despegues ni gestionarán planes de vuelo. APLA, el gremio de los pilotos, tampoco descarta medidas de fuerza.

19 de Agosto de 2025 18:40hs

El gremio de controladores aéreos, nucleado en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), ratificó un paro de actividades que afectará el despegue de vuelos nacionales e internacionales durante la última semana de agosto. La medida, que comenzará este viernes 22 y culminará el sábado 30, se llevará a cabo en franjas horarias específicas: de 13 a 16 y de 19 a 22 horas, los días 22, 24, 26, 28 y 30, en los 54 aeropuertos operativos del país. Según el gremio, los trabajadores permitirán aterrizajes pero no habilitarán despegues ni gestionarán planes de vuelo durante los horarios señalados.

La decisión fue comunicada oficialmente este martes, tras el fracaso en las negociaciones con el Gobierno para alcanzar un acuerdo salarial. ATEPSA, que cuenta con entre 1000 y 1200 afiliados, enfatizó que la medida responde a la falta de una propuesta concreta tras dos conciliaciones obligatorias. Los trabajadores del gremio dependen de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), diferenciándose de otros sindicatos aeronáuticos vinculados con Aerolíneas Argentinas. Además, los pilotos nucleados en APLA, liderados por Pablo Viró, manifestaron que están evaluando posibles acciones directas que podrían agravar las complicaciones en los vuelos.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los pasajeros con vuelos programados verificar cambios o reprogramaciones con sus aerolíneas. Las interrupciones previstas afectarán tanto a rutas nacionales como internacionales y se prevé que las medidas sindicales generen demoras significativas en el tráfico aéreo durante los días bajo protesta. Por otra parte, la expectativa se mantiene sobre posibles decisiones adicionales de APLA en caso de no alcanzarse un acuerdo con el Gobierno.

En respuesta, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció que continuará las mesas de trabajo con todas las partes involucradas. El objetivo es garantizar la seguridad operacional y coordinar acciones para mitigar el impacto del conflicto en el flujo aéreo durante esta etapa crítica. Tanto ANAC como el Gobierno buscan evitar que las negociaciones salariales deriven en mayores afectaciones para los viajeros y las compañías aéreas.